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Recurso

WhatsApp permite editar mensagens 15 minutos após envio

Empresa adicionou a opção ao app de parte dos usuários, incluindo brasileiros; atualização estará disponível para todos nas próximas semanas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2023 às 15:32

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 15:32

WhatsApp tem ajudado a Defensoria Pública Estadual durante a pandemia
WhatsApp lançou, nesta segunda (22), recurso que permite editar mensagens 15 minutos após envio Crédito: Divulgação
WhatsApp anunciou, nesta segunda-feira (22), o lançamento de recurso para editar mensagens. A empresa adicionou a opção ao aplicativo de parte dos usuários, incluindo brasileiros.
A atualização "estará disponível para todos nas próximas semanas", diz o comunicado. As pessoas com a a atualização terão até 15 minutos para alterar o conteúdo das mensagens.
Para retificar as mensagens, os usuários precisam pressionar o balão com o trecho incorreto, até aparecerem as opções. No iPhone, basta clicar em "Editar" e alterar o texto. Em aparelhos Android, é necessário clicar nas reticências ("...") e selecionar o botão "Editar".
Essa opção já consta em publicações e comentários de Facebook Instagram, redes sociais da Meta, dona do WhatsApp. O aplicativo de bate-papo Discord também permite edição de mensagens.
Os trechos com edição aparecerão com a palavra "editada", junto com o horário, no rodapé, para que o destinatário saiba da alteração. "Assim como com todas as mensagens pessoais, arquivos de mídia e chamadas, as suas mensagens e as edições que você faz são protegidas com a criptografia de ponta a ponta", afirma a Meta em nota.

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