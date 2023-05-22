WhatsApp permite editar mensagens 15 minutos após envio

WhatsApp lançou, nesta segunda (22), recurso que permite editar mensagens 15 minutos após envio Crédito: Divulgação

WhatsApp anunciou, nesta segunda-feira (22), o lançamento de recurso para editar mensagens. A empresa adicionou a opção ao aplicativo de parte dos usuários, incluindo brasileiros.

A atualização "estará disponível para todos nas próximas semanas", diz o comunicado. As pessoas com a a atualização terão até 15 minutos para alterar o conteúdo das mensagens.

Para retificar as mensagens, os usuários precisam pressionar o balão com o trecho incorreto, até aparecerem as opções. No iPhone, basta clicar em "Editar" e alterar o texto. Em aparelhos Android, é necessário clicar nas reticências ("...") e selecionar o botão "Editar".

Essa opção já consta em publicações e comentários de Facebook Instagram , redes sociais da Meta, dona do WhatsApp. O aplicativo de bate-papo Discord também permite edição de mensagens.