WhatsApp agora permite favoritar contatos para facilitar conversas

Mudanças no WhatsApp permite favoritar contatos Crédito: Antonio Salaverry | Shutterstock

A partir desta terça-feira (16), o WhatsApp passa a permitir que seus usuários selecionem uma lista de contatos favoritos. Os escolhidos terão um filtro próprio na página de mensagens e ficarão no topo da aba de ligações. O lançamento será gradual para smartphones Apple e Android. "Todos os usuários devem ter acesso ao recurso nas próximas semanas", diz o aplicativo em comunicado.

Com o recurso, o WhatsApp promete agilizar a busca por familiares, amigos próximos e parceiros. O recurso permite adicionar qualquer contato ou grupo a essa lista seleta. Não há limite de contatos ou grupos nos favoritos, embora enchê-la demais possa torná-la disfuncional.

VEJA COMO FAZER

Na tela de conversas, selecione o filtro "favoritos"

Depois, escolha os contatos ou grupos que deseja adicionar

Ou, na aba Ligações, toque em "Adicionar favorito"

Depois selecione contatos ou grupos escolhidos

Ainda é possível gerenciar os favoritos:

Acesse "Configurações"

Depois, "Favoritos"

Por fim, "Adicionar aos favoritos"