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WhatsApp agora permite favoritar contatos para facilitar conversas

O WhatsApp promete agilizar a busca por familiares, amigos próximos e parceiros. O recurso permite adicionar qualquer contato ou grupo a essa lista seleta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jul 2024 às 13:25

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 13:25

Imagem Edicase Brasil
Mudanças no WhatsApp permite favoritar contatos Crédito: Antonio Salaverry | Shutterstock
A partir desta terça-feira (16), o WhatsApp passa a permitir que seus usuários selecionem uma lista de contatos favoritos. Os escolhidos terão um filtro próprio na página de mensagens e ficarão no topo da aba de ligações. O lançamento será gradual para smartphones Apple e Android. "Todos os usuários devem ter acesso ao recurso nas próximas semanas", diz o aplicativo em comunicado.
Com o recurso, o WhatsApp promete agilizar a busca por familiares, amigos próximos e parceiros. O recurso permite adicionar qualquer contato ou grupo a essa lista seleta. Não há limite de contatos ou grupos nos favoritos, embora enchê-la demais possa torná-la disfuncional.

VEJA COMO FAZER

Na tela de conversas, selecione o filtro "favoritos"
Depois, escolha os contatos ou grupos que deseja adicionar
Ou, na aba Ligações, toque em "Adicionar favorito"
Depois selecione contatos ou grupos escolhidos
Ainda é possível gerenciar os favoritos:
Acesse "Configurações"
Depois, "Favoritos"
Por fim, "Adicionar aos favoritos"
O usuário pode ordenar os favoritos como desejar.

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