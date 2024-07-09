Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Grupos indesejados se espalham no Whatsapp sob promessa de renda extra
Intrusos virtuais

Grupos indesejados se espalham no Whatsapp sob promessa de renda extra

Para tentar frear prática, aplicativo passa a apresentar informações logo após a inclusão no grupo: quem adicionou, há quanto tempo existe e quem o criou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jul 2024 às 14:45

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 14:45

SÃO PAULO - Cresce na internet o número de relatos sobre a inclusão indesejada em grupos no WhatsApp. Os convites de surpresa, em geral, envolvem venda de produtos, divulgação de jogos on-line como "tigrinho" ou promoção eleitoral.
A Folha encontrou no Discord canais que orientam os usuários a criarem tais grupos e adicionar centenas de contatos listados em planilhas, em troca de pagamentos de R$ 20 a R$ 60 anunciados como "renda extra". O esquema se apoia em lista de telefones vazadas na internet e pode atingir até 1.024 pessoas por vez.
WhatsApp tem ajudado a Defensoria Pública Estadual durante a pandemia
WhatsApp tem ajudado a Defensoria Pública Estadual durante a pandemia Crédito: Divulgação
Um dos grupos diz que o "mentor" fica com 50% do lucro, o que sugere que há ainda um contratante externo. A prática é chamada na internet de "método".
Em resposta às reclamações de usuários, o WhatsApp passará, a partir desta terça-feira (9), a dar mais informações sobre os grupos, quando a inclusão partir de um estranho (ou uma pessoa cujo o telefone não esteja salvo).
Um balão avisará quem adicionou você, há quanto tempo o grupo foi criado e quem é o "dono". Segundo a Meta (dona do WhatsApp), parte dos usuários já tem acesso à ferramenta, que estará disponível a todos "nas próximas semanas".
O WhatsApp quer separar o joio do trigo. Essa ferramenta "ajudará os usuários a permanecerem seguros em mensagens de grupo", diz o aplicativo em comunicado.
WhatsApp vai apresentar, a partir desta terça-feira (9), cartão com contexto sobre grupo, logo após o usuário ser adicionado Crédito: Divulgação/WhatsApp
"A partir dessas informações, o usuário pode decidir se deseja permanecer ou sair do grupo e revisar algumas das ferramentas de segurança disponíveis para se manter seguro no WhatsApp", diz a empresa em comunicado.
TikTok Video Cresce na internet o número de relatos sobre a inclusão indesejada em grupos no WhatsApp. Os convites de surpresa, em geral, envolvem venda de produtos, divulgação de jogos online como "tigrinho" ou promoção eleitoral. Segundo o WhatsApp, o recurso de segurança já é aplicado em conversas individuais. O usuário sempre recebe informações sobre a origem do telefone, quando o contato não está salvo.

Proteja sua privacidade

O WhatsApp lembra que oferece outros recursos de segurança, como silenciar chamadas desconhecidas para evitar ligações de estranhos, conversas protegidas por senha, controle de privacidade no aplicativo e configurações de quem pode adicionar você a grupos.

Veja Também

Instagram e Facebook não podem usar dados de brasileiros para treinar IAs, diz agência

WhatsApp fora do expediente pode configurar hora extra?

WhatsApp lança formatação de listas e citação; veja como usar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Whatsapp Aplicativo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar
Imagem de destaque
Grupo que planejava ataques a policiais é alvo de operação em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados