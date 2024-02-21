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Novos recursos

WhatsApp lança formatação de listas e citação; veja como usar

Recurso já está disponível em todo o mundo; entenda os códigos que devem ser utilizados ao enviar mensagem

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 14:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 fev 2024 às 14:52
 O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira (21) o lançamento de novas opções de formatação de mensagens.
O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira (21) o lançamento de novas opções de formatação de mensagens.
O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira (21) o lançamento de novas opções de formatação de mensagens. Crédito: WhatsApp
Agora, é possível editar listas simples e numeradas, citações e adicionar elementos gráficos a partir de códigos de programação. Os recursos já estão disponíveis no Brasil e no restante do mundo.
"Além de ajudar a economizar tempo, as funções também ajudam os usuários a se comunicarem de maneira mais eficaz", diz a empresa.
Para criar uma lista, o usuário deve digitar um hífen (-) seguido de um espaço antes do texto.
As listas numeradas são iniciadas a partir da digitação de um numeral (1, 2, etc.) seguido por um ponto e espaço. A cada vez que o usuário pula uma linha, o marcador aumenta de forma automática.
A citação de bloco para destacar um texto-chave é acionado pelo sinal de maior (>) seguido de um espaço.
O código embutido, frequentemente usado por desenvolvedores para compartilhar trechos de códigos ou comandos, é adicionado a partir de uma filipeta (') antes do texto.
As opções de formatação disponíveis anteriormente persistem. São estas: negrito, itálico, tachado e monoespaçado.
Os comandos funcionam em Android, iOS (sistema operacional de iPhones), Web e Mac desktop. Os administradores de Canais no WhatsApp também poderão usar essas opções.

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