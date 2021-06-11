Volkswagen paralisa fábricas de SP e Paraná por falta de chips

Fábrica da Volkswagen no Brasil Crédito: Divulgação/Volkswagen

Após suspender a produção nas fábricas de Taubaté, no interior de São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná, a Volkswagen anunciou nesta sexta-feira (11), que vai parar, também por dez dias, as atividades produtivas em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde monta os modelos Polo, Virtus, Nivus e Saveiro.

O motivo é o mesmo que levou a montadora a interromper na última segunda-feira (07), a produção das duas outras fábricas: a falta de componentes eletrônicos em decorrência da escassez global de semicondutores.

A paralisação em São Bernardo começa no dia 21 de junho, data a partir da qual a montadora também vai suspender por dez dias a produção de motores em São Carlos, no interior paulista. A Volkswagen, além disso, decidiu adiar para 1 de julho a volta das atividades no Paraná, antes prevista para a próxima quarta-feira.

Em nota, a montadora adianta que novas paralisações não estão descartadas caso o cenário global de fornecimento de semicondutores permaneça crítico. Agora, chega a dez o número de fábricas de automóveis - ou seja, metade do total - que desde o fim do mês passado voltaram a parar ou tiveram retorno da produção adiada em razão da crise de abastecimento, mais grave agora nos componentes eletrônicos.