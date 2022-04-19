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São Paulo, Minas e Paraná

Volkswagen e Mercedes-Benz paralisam produção a partir desta segunda-feira

Paradas ocorrem em razão da falta de semicondutores e na unidade da VW, o motivo é preparar a linha para a produção de um novo carro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 abr 2022 às 10:46

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 10:46

Com pátio cheio de carros incompletos, no aguardo de peças que necessitam de semicondutores, a Volkswagen suspendeu nesta semana toda a produção da fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), onde são produzidos os modelos Polo, Virtus, Nivus e Saveiro. A empresa confirma a paralisação, por falta de chips, problema que se arrasta globalmente desde o fim de 2020, como reflexo da pandemia.
Linha de caminhões da Mercedes-Benz no ABC para produção por falta de chips.
Linha de caminhões da Mercedes-Benz no ABC para produção por falta de chips. Crédito: Divulgação/Mercedes-Benz
A previsão das fabricantes é de que o abastecimento melhore no segundo semestre, mas a normalização deve ocorrer só a partir de 2023, isso se a invasão da Rússia na Ucrânia - outro problema mais recente - não se prolongar demais.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, cerca de 2 mil funcionários da produção foram dispensados e outra parte está trabalhando em reparos. A dispensa emenda com o feriado estendido de Tiradentes, a partir de quinta-feira.
Na unidade de Taubaté, interior de São Paulo, também ocorre nesta semana o que a empresa chama de “shutdown” (paralisação total da linha de montagem), mas o motivo, segundo a Volkswagen, é para adequação da linha de produção. A fábrica produz os modelos Gol e Voyage - que devem ser descontinuados no fim do ano -, e está sendo preparada para o início da produção de um novo modelo, o Polo Track.
A Volkswagen já protocolou também no Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba um programa de lay-off (suspensão temporária de contratos) para a planta de São José dos Pinhais (PR), mas ainda não definiu data e prazo. A unidade é responsável pela linha do T-Cross.
Mercedes-Benz também está parada
Teve início também hoje período de férias coletivas nas fábricas de caminhões, ônibus, motores e cabines da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo e em Juiz de Fora (MG). Ao todo, 5,6 mil trabalhadores ficarão em casa até 3 de maio. Na unidade do ABC paulista há ainda um grupo de 600 operários em lay-off até o próximo dia 8. O motivo também é a falta de semicondutores para a produção.
Além da dificuldade de abastecimento de chips que são importados da Ásia, a fábrica da Mercedes em São Bernardo teve lotes desses componentes e de bombas injetoras roubados no início de março. O caso está sendo investigado pela polícia local.

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