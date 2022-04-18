INSS começa a pagar 13° em uma semana; veja valores e calendário

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar, na próxima segunda-feira (25), a primeira parcela do 13º para aposentados, pensionistas e demais segurados com direito ao valor. O dinheiro é liberado conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Assim como ocorreu em 2020 e 2021, a primeira e a segunda parcelas da gratificação natalina estão sendo adiantadas para o primeiro semestre do ano. Ao todo, 31,6 milhões de segurados vão receber o dinheiro, somando R$ 56,7 bilhões injetados na economia.

O 13º do INSS é pago em duas parcelas. Em 2022, serão pagas em abril e maio. Crédito: Vitor Jubini

A consulta ao valor exato do 13º do INSS já pode ser feita pelo beneficiário por meio do aplicativo ou site Meu INSS. Ainda não é possível ver o valor provisionado na conta bancária, diz o instituto.

COMO É O CÁLCULO DO 13º DO INSS

A primeira parcela corresponde à exatamente metade do valor do benefício para quem já estava aposentado em janeiro. No caso de quem se aposentou depois, o valor a ser pago é proporcional aos meses de recebimento da aposentadoria. Já a segunda parcela pode ter desconto do Imposto de Renda para quem está obrigado a pagar. É isento do IR o benefício de até R$ 1.903,98 por mês.

Aposentados a partir dos 65 anos têm direito a isenção extra no IR desde o mês em que fazem aniversário. Neste caso, passam a pagar o Imposto de Renda apenas benefícios acima de R$ 3.807,96.

A pedido da Folha de S.Paulo, o Ieprev (Instituto de Estudos Previdenciários) fez o cálculo do valor da primeira e da segunda parcelas para quem já estava aposentado em janeiro deste ano e tinha idades até 64 anos e a partir de 65 anos. O instituto também fez simulações para quem consegue a aposentadoria entre em abril, caso em que o segurado recebe o valor proporcional.

O advogado previdenciário do Ieprev, Wagner Souza, responsável pelos cálculos, lembra que o desconto do IR só ocorre na segunda parcela, mas ele é sobre o valor total. O especialista explica quem terá direito ao 13º proporcional. "Para que um mês seja considerado no cálculo da proporcionalidade do abono anual, o benefício tem que ser recebido por pelo menos 15 dias em determinado mês", diz ele.

CONFIRA O VALOR DO 13º DO INSS PARA QUEM TEM ATÉ 64 ANOS

Para quem já estava aposentado em janeiro de 2022:

Valor do benefício de R$ 1.212: R$ 606 (1ª parcela) e R$ 606 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 1.500: R$ 750 (1ª parcela) e R$ 750 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 2.000: R$ 1.000 (1ª parcela) e R$ 1.000 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 2.500 : R$ 1.250 (1ª parcela) e R$ 1.205,30 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 3.000: R$ 1.500 (1ª parcela) e R$ 1.404,80 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 3.500: R$ 1.750 (1ª parcela) e R$ 1.579,80 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 4.000: R$ 2.000 (1ª parcela) e R$ 1.736,13 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 4.500: R$ 2.250 (1ª parcela) e R$ 1.873,63 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 5.000: R$ 2.500 (1ª parcela) e R$ 1.994,36 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 5.500: R$ 2.750 (1ª parcela) e R$ 2.106,86 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 6.000: R$ 3.000 (1ª parcela) e R$ 2.219,86 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 6.500: R$ 3.250 (1ª parcela) e R$ 2.331,86 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 7.000: R$ 3.500 (1ª parcela) e R$ 2.444,36 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 7.087,22: R$ 3.543,61 (1ª parcela) e R$ 2.463,99 (2ª parcela).

Para quem se aposenta em abril:

Valor do benefício de R$ 1.212: R$ 808 (13º proporcional), R$ 404 (1ª parcela) e R$ 404 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 1.500: R$ 1000 (13º proporcional), R$ 500 (1ª parcela) e R$ 500 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 2.000: R$ 1.333,33 (13º proporcional), R$ 666,67 (1ª parcela) e R$ 666,67 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 2.500: R$ 1.666,67 (13º proporcional), R$ 833,33 (1ª parcela) e R$ 833,33 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 3.000: R$ 2.000 (13º proporcional), R$ 1.000 (1ª parcela) e R$ 992,80 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 3.500: R$ 2.333,33 (13º proporcional), R$ 1.166,67 (1ª parcela) e R$ 1.134,47 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 4.000: R$ 2.666,67 (13º proporcional), R$ 1.333,33 (1ª parcela) e R$ 1.276,13 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 4.500: R$ 3.000 (13º proporcional), R$ 1.500 (1ª parcela) e R$ 1.404,80 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 5.000: R$ 3.333,33 (13º proporcional), R$ 1.666,67 (1ª parcela) e R$ 1.521,47 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 5.500: R$ 3.666,67 (13º proporcional), R$ 1.833,33 (1ª parcela) e R$ 1.638,13 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 6.000: R$ 4.000 (13º proporcional), R$ 2.000 (1ª parcela) e R$ 1.736,13 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 6.500: R$ 4.333,33 (13º proporcional), R$ 2.166,67 (1ª parcela) e R$ 1.827,80 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 7.000: R$ 4.666,67(13º proporcional), R$ 2.333,33 (1ª parcela) e R$ 1.919,36 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 7.087,22: R$ 4.724,81 (13º proporcional), R$ 2.362,41 (1ª parcela) e R$ 1.932,45(2ª parcela).

CONFIRA O VALOR DO 13º DO INSS PARA QUEM TEM A PARTIR DE 65 ANOS

Para quem já estava aposentado em janeiro de 2022:

Valor do benefício de R$ 1.212: R$ 606 (1ª parcela) e R$ 606 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 1.500: R$ 750 (1ª parcela) e R$ 750 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 2.000: R$ 1.000 (1ª parcela) e R$ 1.000 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 2.500 : R$ 1.250 (1ª parcela) e R$ 1.250 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 3.000: R$ 1.500 (1ª parcela) e R$ 1.500 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 3.500: R$ 1.750 (1ª parcela) e R$ 1.750 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 4.000: R$ 2.000 (1ª parcela) e R$ 1.985,60 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 4.500: R$ 2.250 (1ª parcela) e R$ 2.198,10 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 5.000: R$ 2.500 (1ª parcela) e R$ 2.390,40 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 5.500: R$ 2.750 (1ª parcela) e R$ 2.565,40 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 6.000: R$ 3.000 (1ª parcela) e R$ 2.717,53 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 6.500: R$ 3.250 (1ª parcela) e R$ 2.852,03 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 7.000: R$ 3.500 (1ª parcela) e R$ 2.967,96 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 7.087,22: R$ 3.543,61 (1ª parcela) e R$ 2.987,58 (2ª parcela).

Para quem se aposenta em abril:

Valor do benefício de R$ 1.212: R$ 808 (13º proporcional), R$ 404 (1ª parcela) e R$ 404 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 1.500: R$ 1000 (13º proporcional), R$ 500 (1ª parcela) e R$ 500 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 2.000: R$ 1.333,33 (13º proporcional), R$ 666,67 (1ª parcela) e R$ 666,67 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 2.500: R$ 1.666,67 (13º proporcional), R$ 833,33 (1ª parcela) e R$ 833,33 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 3.000: R$ 2.000 (13º proporcional), R$ 1.000 (1ª parcela) e R$ 1.000 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 3.500: R$ 2.333,33 (13º proporcional), R$ 1.166,67 (1ª parcela) e R$ 1.166,67 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 4.000: R$ 2.666,67 (13º proporcional), R$ 1.333,33 (1ª parcela) e R$ 1.333,33 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 4.500: R$ 3.000 (13º proporcional), R$ 1.500 (1ª parcela) e R$ 1.500 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 5.000: R$ 3.333,33 (13º proporcional), R$ 1.666,67 (1ª parcela) e R$ 1.666,67 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 5.500: R$ 3.666,67 (13º proporcional), R$ 1.833,33 (1ª parcela) e R$ 1.833,33 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 6.000: R$ 4.000 (13º proporcional), R$ 2.000 (1ª parcela) e R$ 1.985,60 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 6.500: R$ 4.333,33 (13º proporcional), R$ 2.166,67 (1ª parcela) e R$ 2.127,27 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 7.000: R$ 4.666,67(13º proporcional), R$ 2.362,41 (1ª parcela) e R$ 2.268,93 (2ª parcela);

Valor do benefício de R$ 7.087,22: R$ 4.724,81 (13º proporcional), R$ 2.362,41 (1ª parcela) e R$ 2.293,65 (2ª parcela).

NEM TODOS OS SEGURADOS RECEBEM A GRATIFICAÇÃO NATALINA

INSS paga benefícios atualmente a um total de 36 milhões de segurados. No entanto, o 13º será pago neste ano a 31,6 milhões de beneficiários. O motivo é que nem todos os tipos de benefícios garantem o pagamento da gratificação natalina. Tem direito ao 13º quem recebe:

Aposentadoria;

Pensão;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão.

Não tem direito quem recebe: