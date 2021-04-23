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De cara nova

Via Varejo anuncia mudança no nome do Pontofrio e repagina lojas

Empresa afirma que o objetivo foi tornar a marca mais jovem, moderna e inovadora. Lojas foram reinauguradas com novo visual

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:21
Loja do Pontofrio em shopping: marca da Via Varejo vai mudar de nome
Loja do Pontofrio em shopping: marca da Via Varejo vai mudar de nome Crédito: Via Varejo/Divulgação
A Via Varejo informou que sua marca Pontofrio passará a ser chamada apenas de Ponto :>, com a nova fase focada em tecnologia, com a "essência de romper o óbvio por meio de uma comunicação divertida, simples e digital", disse a empresa em comunicado.
"Essa é uma mudança muito importante no Pontofrio. Demos um grande salto, a marca ficou mais jovem, mais moderna e inovadora. E também trouxe mais protagonismo a uma personalidade descontraída, divertida, bem-humorada e focada no digital", afirma Ilca Sierra, diretora de marketing e marca da Via Varejo.

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Para a virada da marca, a companhia repaginou todas lojas do Brasil com a nova identidade visual, além de todo interior reformado e material gráfico com as novas cores.
"Fizemos algo inédito na história da Via Varejo. Reinauguramos as mais de 160 lojas em um único dia. Todo nosso time de venda já recebeu os uniformes e crachás com a cara nova de Ponto :>.
Nova marca do Pontofrio é Ponto :>
Nova marca do Pontofrio é Ponto :> Crédito: Via Varejo/Divulgação
Além disso, o app e site da marca também já estão com os novos layouts e podem ser vistos pelos clientes", completa Abel Ornelas, COO da Via Varejo.
Com a mudança, o plano agora é retomar investimentos pesados em marketing, com foco no e-commerce. 

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