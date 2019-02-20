Veneza fecha acordo e passa a fazer parte da Coopeavi

Assembleia que autorizou a união entre Coopeavi e da Veneza Crédito: Divulgação

Duas cooperativas capixabas concretizaram a união de seus negócios nesta quarta-feira (20) com o objetivo de ampliar o mercado, modernizar as atividades e ter mais competitividade. A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi) incorporou a Cooperativa Agropecuária do Norte do Espírito Santo (Veneza). As negociações vinham sendo realizadas desde o final de 2018.

Segundo fontes ligadas ao setor, a estratégia garantirá a permanência de ambas no mercado. O relatório de apresentação da incorporação das cooperativas, feito pelo movimento SomosCoop, ressalta que a Veneza não está "quebrando" e apresenta um balanço saudável, mas conta "com poucos recursos para os investimentos necessários no médio e longo prazos".

"Com a incorporação pela Coopeavi, a Veneza pretende aumentar a competitividade com a injeção de recursos no seu capital de giro, que permitirá ampliar sua atuação em outras regiões do país que hoje ela não opera, e ainda melhorar a assistência ao cooperado no campo", explica o texto.

Ainda segundo o texto, o aumento significativo da concorrência está pressionando as margens de lucro dos produtos para baixo, com reflexo negativo no resultado dos negócios, "o que afetou principalmente as organizações que não se prepararam para este novo cenário de mercado".

Uma das intenções dessa união entre as cooperativas é que a marca Veneza tenha um condomínio leiteiro, assim como acontece no Paraná e em alguns países europeus. Uma das modalidades desse sistema é o confinamento total do gado, em free stall, com ordenha robótica e alimentação de grãos automatizada. Com isso, os custos com mão de obra e pasto seriam reduzidos.

PROCESSO

Assembleia que autorizou a união entre Coopeavi e da Veneza Crédito: Divulgação

As tratativas da união começaram com uma conversa informal, há cerca de um ano, entre os dirigentes das cooperativas. As conversas se iniciaram quando a Veneza e a Coopeavi, junto a mais sete cooperativas do agronegócio capixaba, participavam de um programa da Fundação Dom Cabral que estuda formas de melhorar os negócios e profissionalizar a gestão das empresas. Entre essas propostas estava a incorporação de cooperativas, tratada como uma tendência mundial.

De acordo com o superintendente da Organização das Cooperativas do Brasil no Estado (OCB-ES), Carlos André Santos de Oliveira, há mais de seis meses os dirigentes pararam as conversas extraoficiais e passaram a realizar estudos de viabilidade da união e a realizar reuniões com os gestores das cooperativas. No final do ano passado, os conselhos das cooperativas chegaram a conclusão de que seria uma união positiva, principalmente para os cooperados.

Com a incorporação firmada, bens, empregados e cooperados da Veneza, automaticamente, passarão a fazer parte da Coopeavi. Mas a marca permanecerá Veneza após a incorporação.

PERDA DE POSIÇÃO

De acordo com "Anuário IEL 200 Maiores Empresas no Espírito Santo", principal avaliação econômica do Espírito Santo, realizada pela Federação das Indústrias, a Coopeavi perdeu diversas posições no últimos dois anos. Em 2017, a empresa ocupava a 37ª e em 2018 caiu para a 42ª. Já a Veneza, no mesmo ranking, passou de 66ª, em 2017, para 94ª em 2018.

SAIBA MAIS SOBRE AS COOPERATIVAS

Veneza

Fundada por 17 produtores rurais no ano de 1953, a Veneza - Cooperativa Agropecuária do Norte do Espírito Santo – que fabrica e comercializa os produtos da marca Veneza – foi criada com o objetivo de sanar os problemas de comercialização de leite numa região controlada pela pecuária de corte e buscar melhores condições econômicas e sociais. Atualmente a Veneza tem 1.550 cooperados espalhados no Estado.

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