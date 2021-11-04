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Baixos estoques

Venda de veículos novos cai 17% em outubro, informa Fenabrave

Segundo a Fenabrave, demanda do consumidor continua alta, mas há segmentos em que a espera por um veículo pode levar meses, devido aos baixos estoques das concessionárias
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 nov 2021 às 17:09

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 17:09

No serviço de carros por assinatura, a manutenção, seguro, IPVA e toda a burocracia fica sob responsabilidade da concessionária, e com as despesas fixas, pode até sair mais barato para o consumidor.
Na comparação mês a mês, as vendas em outubro de 2021 tiveram leve queda, de 1,78%, em relação às de setembro. Crédito: Freepik
A venda de veículos automotores novos caiu 17,07% em outubro em comparação ao mesmo mês do ano passado. No mês passado, foram licenciadas 276.033 unidades no mês, ante 332.852 vendidas em outubro de 2020. O resultado, divulgado nesta quinta-feira (4) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), leva em conta todos os segmentos automotivos, exceto tratores e máquinas agrícolas.
Já no acumulado do ano, de janeiro a outubro de 2021, as vendas tiveram aumento de 16,15% sobre o mesmo período do ano passado. Foram 2.863.349 unidades licenciadas, contra 2.465.260 vendidas em igual período de 2020.
Na comparação mês a mês, as vendas em outubro de 2021 tiveram leve queda, de 1,78%, em relação às de setembro.
“A demanda se mantém alta por parte do consumidor, mas há segmentos em que a espera por um veículo pode levar meses, em função dos baixos estoques das concessionárias, que não estão conseguindo ter todos os pedidos atendidos pelas fábricas, devido à falta de insumos e componentes. Esperamos pela normalização da produção, mas acreditamos que isso só ocorra em meados de 2022”, disse o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

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