Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • União tem patrimônio líquido negativo recorde de R$ 4,4 trilhões em 2020
Governo Federal

União tem patrimônio líquido negativo recorde de R$ 4,4 trilhões em 2020

Diferença entre ativos e contas a pagar do governo registrou rombo 49% maior do que o observado no ano anterior; dado foi, publicado pelo Tesouro Nacional nesta quinta (10)

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jun 2021 às 17:37
Palácio do Planalto, sede do Executivo federal em Brasília
Palácio do Planalto, sede do Executivo federal em Brasília Crédito: Eduardo Coutinho
Sob impacto da pandemia do coronavírus, a União registrou um patrimônio líquido negativo de R$ 4,4 trilhões no encerramento de 2020.
O valor é recorde e representa um aumento de 49,1% no rombo em relação ao ano anterior, quando ficou em R$ 3 trilhões.
O dado, publicado pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira (10), foi impulsionado pelos gastos emergenciais do governo para enfrentamento da crise sanitária, além da atualização de cálculos sobre gastos futuros com militares e possíveis perdas com inadimplência de estados e municípios.
O patrimônio líquido da União representa a diferença entre os ativos e direitos do país (como dinheiro em caixa, receitas a receber, participação em estatais e imóveis) menos as contas que precisa pagar (como dívidas, aposentadorias e passivos decorrentes de decisões da Justiça).
Esse indicador está no campo negativo desde 2015 e vem piorando ano a ano, mas agora registrou uma deterioração em ritmo abrupto.
O subsecretário de Contabilidade Pública do Tesouro Nacional, Heriberto Vilela do Nascimento, diz ser normal que governos tenham patrimônio líquido negativo.
No Brasil, porém, o rombo é considerado alto em comparação com outros países e em relação ao PIB (Produto Interno Bruto).
"É mais um indicador de que a gente tem uma situação de finanças públicas que precisa ser mais bem administrada e revertida. Essa reversão se dá na perspectiva fiscal, o país voltar a ter superávit primário, reequilibrar suas contas", disse.
O objetivo, no entanto, não é visto pela equipe econômica para concretização no curto prazo.

Veja Também

Campos Neto espera maior abertura da economia no segundo semestre

Estimativa de abril do Ministério da Economia aponta que o governo seguirá com as contas no vermelho ao menos até 2024, totalizando 11 anos seguidos de resultado primário negativo.
Em 2020, o governo registrou um aumento de R$ 772,6 bilhões em passivos relacionados a empréstimos e financiamentos. Essa conta foi impulsionada pelas operações destinadas a cobrir gastos emergenciais na pandemia.
Essa foi a maior ampliação nas obrigações da União no ano. Em destaque nessa conta está a despesa com o auxílio emergencial, que custou R$ 293 bilhões em 2020, seguida do socorro a estados e municípios (R$ 78 bilhões) e repasses destinados a garantir programas de crédito (R$ 58 bilhões).
Entre os maiores impactos sobre o balanço da União está a mudança na contabilização de gastos com militares.
Após alinhamento a padrões internacionais, houve o reconhecimento de um passivo de R$ 405,8 bilhões referente a benefícios de inativos das Forças Armadas. Há ainda um aumento de R$ 158,2 bilhões no passivo relacionado a pensões militares.
Além disso, nova metodologia de cálculo para as perdas prováveis de créditos a receber de estados e municípios gerou um impacto de R$ 343,3 bilhões. O subsecretário afirma que, apesar do aumento, não necessariamente haverá perda para a União nesse montante.
Nova estimativa também foi feita em relação às possíveis perdas em empréstimos feitos pelos governos regionais e garantidos pela União, aumentando o passivo em R$ 60 bilhões.
Entre os maiores gastos do governo, a despesa com pessoal registrou uma queda nominal pela primeira vez desde 2009. Após anos de aumentos consecutivos, essa conta caiu de R$ 286,4 bilhões em 2019 para R$ 285,3 bilhões no ano passado.
O movimento é resultado de ações adotadas pela equipe econômica, como a redução na taxa de reposição de servidores públicos que se aposentam e o congelamento salarial do funcionalismo.

Veja Também

Índice de Preços ao Consumidor sobe 0,52% na 1ª quadrissemana de junho

Nessa área, a equipe econômica tenta aprovar no Congresso a reforma administrativa, que reduz salários de entrada no serviço público, aprimora mecanismos de progressão e elimina a estabilidade para a maior parte dos cargos.
Em relação à Previdência, a projeção do déficit para 2022 do Regime Geral (voltado à iniciativa privada) é de 3,5% do PIB e poderá chegar a 8,67% em 2060. Antes da reforma da Previdência, a estimativa era de rombo de 11,64% para o mesmo ano.
"A reforma da Previdência amenizou, mas não conteve o crescimento do déficit previdenciário projetado", afirma o relatório.
Entre os passivos do governo, o Tesouro destaca o aumento expressivo do estoque da dívida pública no ano passado. O montante saltou de R$ 4,2 trilhões em 2019 para R$ 5 trilhões.
"A União teve de se endividar para manter suas atividades operacionais", diz o relatório.
Após um ano marcado pela aversão ao risco por parte dos investidores, com elevação das taxas de remuneração dos títulos públicos e encurtamento do prazo médio da dívida, o Tesouro revisou neste ano seu plano de financiamento, privilegiando papéis mais longos.
Para manter a rolagem da dívida, o governo vem contando com a antecipação de recursos de bancos públicos e requisitou repasse de lucro do Banco Central. Também aprovou no Congresso a desvinculação de recursos de fundos públicos para ajudar na gestão da dívida. Esse plano deve continuar a ser adotado.
"Entendemos que a estratégia de financiamento para o ano garante a manutenção do caixa [do Tesouro] em níveis confortáveis ao longo do segundo semestre, os quais já são suficientes para cobertura inclusive dos vencimentos a ocorrer nos primeiros meses de 2022", diz o órgão.
Em relação à dívida ativa da União e outros créditos tributários, que reúnem valores que o governo tem a receber de pessoas e empresas, o estoque em 2020 ficou em R$ 4,4 trilhões. No entanto, a expectativa de recuperação é baixa, de R$ 713 bilhões, cerca de 16% do total.
Outra preocupação está ligada aos processos judiciais. Os valores pagos de precatórios -dívidas do governo reconhecidas pela Justiça- cresceram 22% no ano passado. Em relação a 2016, a alta foi de 66%.
Do lado dos ativos, os imóveis da União somaram um montante de R$ 1,5 trilhão. Desse total, cerca de R$ 400 bilhões são de bens sem finalidade específica que, em tese, poderiam ser vendidos.
O restante dos bens são usados para a prestação de serviços públicos, como hospitais e escolas, ou têm uso comum da população, como as rodovias.

Veja Também

Bolsonaro diz que ICMS fixo em combustíveis deve ser votado na próxima semana

Guedes diz não esperar "nenhum barulho" do mercado com prorrogação de auxílio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia governo federal Tesouro Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados