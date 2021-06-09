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IPC-Fipe

Índice de Preços ao Consumidor sobe 0,52% na 1ª quadrissemana de junho

Na leitura inicial deste mês, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Habitação; Transportes; Despesas Pessoais e Vestuário
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jun 2021 às 09:23

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 09:23

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,52% na primeira quadrissemana de junho, acelerando em relação à alta de 0,41% verificada no fechamento de maio, segundo dados publicados nesta quarta-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Movimentação no comércio de rua no Centro de Vitória
Índice de Preços ao Consumidor sobe 0,52% na 1ª quadrissemana de junho Crédito: Vitor Jubini
Na leitura inicial deste mês, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Habitação (de 0,59% em maio para 0,72% na primeira quadrissemana de junho); Transportes (de 1,20% para 1,36%); Despesas Pessoais (de -0,08% para 0,30%) e Vestuário (de 0,12% para 0,28%).
Por outro lado, os demais itens migraram para deflação, desaceleraram ou ficaram estáveis: Alimentação (de 0,04% em maio para -0,02% na primeira estimativa de junho); Saúde (de 0,69% para 0,66%) e Educação (0,04% em ambos os períodos).
Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de junho:
- Habitação: 0,72%
- Alimentação: -0,02%
- Transportes: 1,36%
- Despesas Pessoais: 0,30%
- Saúde: 0,66%
- Vestuário: 0,28%
- Educação: 0,04%
- Índice Geral: 0,52%

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