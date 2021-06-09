O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,52% na primeira quadrissemana de junho, acelerando em relação à alta de 0,41% verificada no fechamento de maio, segundo dados publicados nesta quarta-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Índice de Preços ao Consumidor sobe 0,52% na 1ª quadrissemana de junho Crédito: Vitor Jubini

Na leitura inicial deste mês, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Habitação (de 0,59% em maio para 0,72% na primeira quadrissemana de junho); Transportes (de 1,20% para 1,36%); Despesas Pessoais (de -0,08% para 0,30%) e Vestuário (de 0,12% para 0,28%).

Por outro lado, os demais itens migraram para deflação, desaceleraram ou ficaram estáveis: Alimentação (de 0,04% em maio para -0,02% na primeira estimativa de junho); Saúde (de 0,69% para 0,66%) e Educação (0,04% em ambos os períodos).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de junho:

- Habitação: 0,72%

- Alimentação: -0,02%

- Transportes: 1,36%

- Despesas Pessoais: 0,30%

- Saúde: 0,66%

- Vestuário: 0,28%

- Educação: 0,04%