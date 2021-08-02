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Impactos da pandemia

Turismo gera vagas formais, mas ainda não se recupera da pandemia

Segundo análise da professora da USP Mariana Aldrigui, o impacto é mais forte nos destinos que tradicionalmente atraem feiras e eventos corporativos

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 11:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2021 às 11:42
Agência de turismo é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas
Setor de turismo gera vagas formais, mas ainda não se recupera da pandemia Crédito: JCOMP/ Freepik
O setor de turismo tem saldo positivo na geração de vagas formais, mas ainda não conseguiu recuperar as perdas da pandemia. O impacto é mais forte nos destinos que tradicionalmente atraem feiras e eventos corporativos, segundo análise da professora da USP Mariana Aldrigui.
Em maio e junho, foram criadas 25,6 mil vagas, após dois meses de resultado negativo. O período mais crítico foi entre março e agosto de 2020, quando 203 mil empregos foram perdidos. Mais da metade deles foram recuperados entre setembro do ano passado e fevereiro de 2021.
Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro respondem por quase 60% das vagas encerradas no país desde a chegada do coronavírus.
Já entre os principais destinos turísticos fora das capitais, Foz do Iguaçu, no Paraná, foi o que perdeu mais postos no período (menos 3.300). Na cidade baiana de Porto Seguro foram 1.600. Antes da pandemia, cerca de 35% dos profissionais do setor eram formalizados.

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