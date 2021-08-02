Turismo gera vagas formais, mas ainda não se recupera da pandemia

O setor de turismo tem saldo positivo na geração de vagas formais, mas ainda não conseguiu recuperar as perdas da pandemia. O impacto é mais forte nos destinos que tradicionalmente atraem feiras e eventos corporativos, segundo análise da professora da USP Mariana Aldrigui.

Em maio e junho, foram criadas 25,6 mil vagas, após dois meses de resultado negativo. O período mais crítico foi entre março e agosto de 2020, quando 203 mil empregos foram perdidos. Mais da metade deles foram recuperados entre setembro do ano passado e fevereiro de 2021.