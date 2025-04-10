Trump impõe tarifa de 145% sobre importações chinesas, mas quer negociar

SÃO PAULO - Produtos chineses importados pelos Estados Unidos serão alvo de uma tarifa total de 145%, afirmou a Casa Branca nesta quinta-feira (10) à imprensa americana. O percentual é resultado da soma da taxa anunciada por Donald Trump na quarta (9), de 125%, a uma tarifa de 20% aplicada no início deste ano.

O esclarecimento feito por Washington é a quarta mudança anunciada na relação comercial com a China , a segunda maior fonte de importações dos EUA, em pouco mais de uma semana. Os índices acionários americanos voltaram a cair em resposta.

Trump reforçou sua disposição para negociar com os chineses durante reunião Crédito: MARK SCHIEFELBEIN/AP

A China não alterou o percentual de tarifas que impôs às importações vindas dos EUA (84%), mas anunciou que vai limitar a importação de filmes de Hollywood – uma medida vista como simbólica por analistas. Durante uma reunião de gabinete nesta quinta, Donald Trump ironizou a retaliação. "Acho que já ouvi coisas piores", disse, causando risos entre seus subordinados.

Ao mesmo tempo, o presidente reforçou sua disposição para negociar com os chineses durante uma reunião de gabinete na tarde desta quinta (10). "Vamos ver o que acontece com a China. Adoraríamos poder fechar um acordo", disse.

"Estamos reorganizando a mesa de negociações, e tenho certeza de que vamos conseguir nos entender muito bem. Tenho grande respeito pelo presidente Xi. Ele tem sido, no verdadeiro sentido da palavra, um amigo meu por muito tempo, e acho que vamos acabar chegando a algo muito bom para os dois países", completou.

Para analistas, a China aposta que tem mais fôlego econômico e político para aguentar a guerra comercial do que os EUA, sujeitos à pressão de eleitores.

Referindo-se à turbulência no mercado financeiro, o presidente afirmou que "sempre haverá uma dificuldade na transição", mas que ele está orgulhoso das altas nas Bolsas observadas na véspera, após ele anunciar a suspensão da entrada em vigor de tarifas mais altas, classificadas por seu governo como recíprocas. Uma taxa universal de 10% está em vigor, exceto para China, Canadá e México.

"Todo mundo quer vir e fazer um acordo, e estamos trabalhando com muitos países diferentes, e tudo vai dar muito certo. Acho que vai dar realmente muito certo, estamos em uma boa posição", disse o republicano. Ele deixou a porta aberta para negociar o percentual de 10%, a depender do que cada país oferecer.

Em uma ordem executiva divulgada nesta quinta (10), o presidente americano determinou também a elevação da tarifa de importação de pacotes de menor valor da China – como compras na Shein e na Temu. Agora, esses itens sofrerão uma taxação de 120%, 30 pontos percentuais acima dos 90% anunciados anteriormente.

Essa tarifa será aplicada a pacotes com valor inferior a US$ 800, que se enquadram na chamada exceção "de minimis" – uma isenção de taxas concedida a importações de baixo valor. Além de passarem a ser taxadas, Trump também impôs uma cobrança de US$ 100 por item postal entre 2 de maio e 1º de junho, e de US$ 200 a partir desta data. Anteriormente, esses valores seriam de US$ 75 e US$ 150, respectivamente.

Segundo jornais americanos, foi a volatilidade do mercado interno e externo, incluindo a liquidação de títulos do Tesouro americano, que levou Trump a recuar nas taxas. O presidente foi alertado por parlamentares sobre o risco de recessão e a queda contínua de Bolsas pelo mundo.