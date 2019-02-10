Tempo instável no ES deixa produtor rural em alerta

Em um mês, muito sol e nenhuma chuva no Espírito Santo. No outro, temporais e até mesmo chuva de granizo. O tempo instável tem provocado incertezas entre os produtores e prejuízos. Para os próximos dias, a previsão é de chuva forte no Estado e alerta para os agricultores.
Os Estado teve um janeiro atípico, o terceiro mais seco da história, de acordo com Heloísa Pereira, meteorologista da Somar Meteorologia. Ela explica que, tradicionalmente, o primeiro mês do ano é chuvoso.
A ausência de chuvas não foi uma condição exclusiva do Espírito Santo. “No Brasil Central, por exemplo, a irregularidade de precipitações afetou principalmente as lavouras de café e no Sul a safra de grãos foi prejudicada”, exemplifica.
Ainda de acordo com a especialista, o bloqueio atmosférico que impedia a formação de chuva no Estado e em grande parte do país se dissipou. Por isso, a chuva está de volta. “A primeira quinzena de fevereiro deve ser mais chuvosa, com precipitações em torno de 50 milímetros. Temos que lembrar que, atualmente, a concentração de água no solo do Estado está baixa, entre 20% e 40%. O ideal seria entre 60% a 70%”, afirma.
O produtor de Venda Nova do Imigrante, Fabiano Avanci, 40 anos, conta que as primeiras chuvas de fevereiro já vieram como um alívio para ele. A produção estava sofrendo. “Eu já estimo uma perda de 10% na safra de arábica para este ano. Essa semana tivemos uma chuva de 90 milímetros na região de São Roque, com isso evitamos mais perdas”, comenta.
TEMPESTADES
A primeira semana de fevereiro foi marcada por tempestades em alguns municípios do Estado. Em Iconha, por exemplo, no último dia 04 chegou a chover granizo.
Durante a semana passada, a Coordenação de Meteorologia do Incaper emitiu alerta de probabilidade para ocorrência de chuva expressiva, queda de raios e rajadas de vento para quase 70% do Estado, principalmente para municípios do Sul e da Região Serrana.
Mas o pós-doutor em Engenharia de Recursos Hídricos Antônio Sérgio Ferreira Mendonça aponta que a chuva que o Estado teve, até o momento, ainda não foi suficiente para abastecer os lençóis freáticos.
Segundo dados da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), as precipitações da última semana ajudaram a melhorar os níveis dos rios, mesmo assim, ainda estão abaixo da média. A vazão do Rio Jucu está em 18.311 litros por segundo (l/s), enquanto a média é de 18.689. Já a do Rio Santa Maria da Vitória está 6.977 l/s, e sua média é de 8.972 l/s.