Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Supermercado do Pará cobra R$ 1 por caixa de papelão e foto viraliza
Redes sociais

Supermercado do Pará cobra R$ 1 por caixa de papelão e foto viraliza

Internautas reagiram à imagem indignados com a comercialização do item que, usualmente, é oferecido de forma gratuita

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 16:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2022 às 16:49
O anúncio de caixas de papelão usadas sendo vendidas por R$ 1 viralizou na nas redes sociais no início desta semana. Milhares de internautas reagiram à imagem indignados com a comercialização do item que, usualmente, é oferecido de forma gratuita.
A imagem compartilhada mostra uma pilha de caixas de papelão, de diferentes tamanhos, reunidas em um espaço e com uma placa anunciando "caixa vazia R$ 1,00 cada". Uma publicação da imagem feita na rede social Twitter, na noite de domingo (5), recebeu, até o início da tarde desta quarta-feira (7), mais de 130 mil curtidas e 14 mil compartilhamentos.
Supermercado cobra por caixa de papelão
Supermercado cobra por caixa de papelão Crédito: Reprodução I Redes Sociais
A placa foi colocada em uma loja da rede de supermercado atacadista Preço Baixo Meio a Meio, em Ananindeua, região metropolitana de Belém, capital do Pará. O estabelecimento informou à reportagem que a placa foi colocada indevidamente no local onde as caixas estavam. As caixas da imagem não são vendidas, mas há comercialização de outras, maiores, que acondicionam ovos, também por R$ 1.
"Essas caixas são oferecidas de forma gratuita aos clientes que optam por não usar sacolas plásticas", informou a empresa. Nas redes sociais, os internautas ligaram a cobrança à crise econômica no país.
O estabelecimento ainda disse que as caixas de ovos são bastante procuradas por clientes e empresas interessados em utilizar em mudanças ou mesmo armazenamento de materiais. "Lamentamos pelo ocorrido e já orientamos a loja a qual estava com a comunicação a informar de maneira correta a destinação das caixas", afirmou a empresa.

Veja Também

Vigilante é preso após perseguir e ameaçar a cunhada em São Mateus

Vídeo: ciclista morre após ser atingido por ônibus em Anchieta

"Jack Bombom": criminoso envolvido em 35 assassinatos na Bahia é preso no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Redes Sociais Pará
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados