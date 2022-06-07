Supermercado do Pará cobra R$ 1 por caixa de papelão e foto viraliza

O anúncio de caixas de papelão usadas sendo vendidas por R$ 1 viralizou na nas redes sociais no início desta semana. Milhares de internautas reagiram à imagem indignados com a comercialização do item que, usualmente, é oferecido de forma gratuita.

A imagem compartilhada mostra uma pilha de caixas de papelão, de diferentes tamanhos, reunidas em um espaço e com uma placa anunciando "caixa vazia R$ 1,00 cada". Uma publicação da imagem feita na rede social Twitter, na noite de domingo (5), recebeu, até o início da tarde desta quarta-feira (7), mais de 130 mil curtidas e 14 mil compartilhamentos.

Supermercado cobra por caixa de papelão Crédito: Reprodução I Redes Sociais

A placa foi colocada em uma loja da rede de supermercado atacadista Preço Baixo Meio a Meio, em Ananindeua, região metropolitana de Belém, capital do Pará. O estabelecimento informou à reportagem que a placa foi colocada indevidamente no local onde as caixas estavam. As caixas da imagem não são vendidas, mas há comercialização de outras, maiores, que acondicionam ovos, também por R$ 1.

"Essas caixas são oferecidas de forma gratuita aos clientes que optam por não usar sacolas plásticas", informou a empresa. Nas redes sociais, os internautas ligaram a cobrança à crise econômica no país.