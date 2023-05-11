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Recordes no campo

Super safra de soja e milho em 2023 pressiona queda de preços de grãos

A safra agrícola brasileira deve totalizar um recorde de 302,1 milhões de toneladas em 2023, 39,0 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mai 2023 às 15:39

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 15:39

Máquina agrícola durante plantio de soja no Paraná
Máquina agrícola durante plantio de soja no Paraná Crédito: Mauro Zafalon /Folhapress
A safra recorde de soja e milho já tem resultado numa redução de preços dos grãos e ainda pode levar a uma queda também cotação da proteína animal, afirmou Carlos Alfredo Guedes, gerente do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A safra agrícola brasileira deve totalizar um recorde de 302,1 milhões de toneladas em 2023, 39,0 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2022, um aumento de 14,8%. O resultado é 2,4 milhões de toneladas maior que o previsto no levantamento anterior, de março, uma alta de 0,8%.
"Nossa safra recorde poderia ser um pouquinho maior, não fossem problemas climáticos no Rio Grande do Sul. Já é o terceiro ano seguido com problema climático no Rio Grande do Sul", lembrou Guedes.

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A produção de soja deve somar um ápice de 149,1 milhões de toneladas, uma elevação de 24,7% em relação ao produzido no ano passado. A produção nacional de milho foi estimada num recorde de 119,9 milhões de toneladas, com crescimento de 8,8% ante 2022.
A lavoura de milho 1ª safra deve somar 27,9 milhões de toneladas, um aumento de 9,8% em relação a 2022. O milho 2ª safra deve totalizar 91,9 milhões de toneladas, aumento de 8,5% em relação a 2022.
"Uma coisa que está acontecendo, em virtude da safra recorde, é que os preços dos produtos estão diminuindo (soja e milho). Não só pela safra recorde no Brasil, existe expectativa muito boa para a safra nos Estados Unidos também", disse Guedes.
"É possível que haja redução de custos nessas cadeias (de produção animal), e é possível que haja redução de preço ao consumidor desses produtos", completou.

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