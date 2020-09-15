Sony vai fechar fábrica que produz TV e câmeras no Brasil

A Sony no Brasil comunicou às empresas do ramo do varejo que vai fechar sua fábrica no Brasil, que fica em Manaus (AM), encerrando a produção de TVs, câmeras e equipamentos de áudio no mercado interno. A indústria chegou ao país há 48 anos.
As atividades do parque fabril amazonense serão paradas em março de 2021 e as vendas dos produtos serão suspensas logo depois. A empresa afirma que vai manter a garantia dos equipamentos e também assistência técnica para atender clientes que compraram esses aparelhos e que têm playStation.
A companhia afirma que manterá as operações da Sony Pictures e da Sony Music. "Importante esclarecer que os demais negócios do grupo Sony no Brasil (games, soluções profissionais, music e pictures entertainment) continuarão a manter sua forte atuação no mercado local."