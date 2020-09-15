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  • Sony vai fechar fábrica que produz TV e câmeras no Brasil
48 anos de história

Sony vai fechar fábrica que produz TV e câmeras no Brasil

Empresa vai encerrar atividades produtivas no país. Tradicional parque fabril da companhia fica em Manaus

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 12:05
Aparelhos de televisão produzidos no Brasil eram uma das marcas da empresa
Aparelho de televisão produzido no Brasil era uma das marcas da empresa Crédito: Sony/Reprodução
A Sony no Brasil comunicou às empresas do ramo do varejo que vai fechar sua fábrica no Brasil, que fica em Manaus (AM), encerrando a produção de TVs, câmeras e equipamentos de áudio no mercado interno. A indústria chegou ao país há 48 anos.
As atividades do parque fabril amazonense serão paradas em março de 2021 e as vendas dos produtos serão suspensas logo depois. A empresa afirma que vai manter a garantia dos equipamentos e também assistência técnica para atender clientes que compraram esses aparelhos e que têm playStation.

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A companhia afirma que manterá as operações da Sony Pictures e da Sony Music. "Importante esclarecer que os demais negócios do grupo Sony no Brasil (games, soluções profissionais, music e pictures entertainment) continuarão a manter sua forte atuação no mercado local."
Comunicado da Sony ao varejo informando sobre o encerramento das atividades da fábrica de Manaus
Comunicado da Sony ao varejo informando sobre o encerramento das atividades da fábrica de Manaus Crédito: Reprodução

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