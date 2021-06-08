Sites de empresas e jornais de vários lugares do mundo ficam fora do ar

Sede do jorna americano The New York Times Crédito: Haxorjoe

Os principais sites de notícias do mundo, como no The New York Times, a CNN, o Guardian, Financial Times e a Bloomberg, ficaram fora do ar nesta manhã de terça-feira (8). O problema também atingiu páginas de empresas, como Amazon e redes sociais como Twitch, Reddit e Pinterest.

As falhas, que podem ter ocorrido no serviço de armazenamento em nuvem da Fastly, parecem também ter causado desconexão nos stramings como Spotify, Hulu e HBO.