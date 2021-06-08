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Fim do mundo?

Sites de empresas e jornais de vários lugares do mundo ficam fora do ar

Falha atingiu veículos como New York Times e companhias do varejo, como a Amazon. Problema tem sido sentido em vários continentes

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 08:31

Publicado em 

08 jun 2021 às 08:31
Sede do jorna americano The New York Times
Sede do jorna americano The New York Times Crédito: Haxorjoe
Os principais sites de notícias do mundo, como no The New York Times, a CNN, o Guardian, Financial Times e a Bloomberg, ficaram fora do ar nesta manhã de terça-feira (8). O problema também atingiu páginas de empresas, como Amazon e redes sociais como Twitch, Reddit e Pinterest.
As falhas, que podem ter ocorrido no serviço de armazenamento em nuvem da Fastly, parecem também ter causado desconexão nos stramings como Spotify, Hulu e HBO.
A Fastly confirmou, segundo o jornal O Globo, que seu provedor passa por instabilidade no CDN (ferramenta, tipo uma rede que atua no fornecimento dos conteúdos). De acordo com a companhia, os reparos estão em andamento para que as páginas em todos os continentes voltem para o ar.

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