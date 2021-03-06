Sistema do Pix passa por instabilidade

A assessoria do Banco Central, responsável pelo Pix, confirmou o problema. Em nota, disse: "informamos que o SPI ficou inoperante das 15h32 às 16h57, afetando os Pix que envolvem clientes de instituições diferentes. As equipes técnicas do Banco Central atuaram prontamente para o rápido restabelecimento do serviço". Segundo a instituição, instabilidade foi causada por um problema técnico.