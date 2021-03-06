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Transações bancárias

Sistema do Pix passa por instabilidade

Vários bancos, instituições financeiras e fintechs viram aumento das reclamações, entre eles Banco Inter, Banco do Brasil, Itaú, Nubank, C6, PagSeguro, Banco Pan, PicPay e Banrisul

Publicado em 06 de Março de 2021 às 19:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 mar 2021 às 19:53
sistema do Pix apresentou instabilidades no fim da tarde desta sábado (6) com usuários de vários bancos reclamando da indisponibilidade do serviço ou de erro na realização de transações. No site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, os problemas começaram a ser reportados por volta das 16 horas.
Vários bancos, instituições financeiras e fintechs viram aumento das reclamações, entre eles Banco InterBanco do Brasil, Itaú, Nubank, C6, PagSeguro, Banco Pan, PicPay e Banrisul - até o Banco Central viu aumento nos registros de instabilidade. Alguns bancos tradicionais, como Caixa, Bradesco e Santander, não tiveram aumento de reclamações.
Aplicativo Pix é um novo jeito de fazer pagamentos, transferências e receber dinheiro desenvolvido pelo Banco Central
Alguns bancos tradicionais, como a Caixa, não tiveram aumento de reclamações. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A assessoria do Banco Central, responsável pelo Pix, confirmou o problema. Em nota, disse: "informamos que o SPI ficou inoperante das 15h32 às 16h57, afetando os Pix que envolvem clientes de instituições diferentes. As equipes técnicas do Banco Central atuaram prontamente para o rápido restabelecimento do serviço". Segundo a instituição, instabilidade foi causada por um problema técnico.

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