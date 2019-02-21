Sindicatos do ES: reforma da Previdência penaliza os trabalhadores

Para o presidente da CUT-ES, Jasseir Fernandes, a reforma ataca o problema do déficit da Previdência de forma equivocada. “Deveria focar em sonegação, deveria olhar para as isenções que são dadas. Da forma como está só vai privilegiar os bancos”. Para ele, os principais prejudicados como a reforma foram as mulheres que têm jornada tripla de trabalho e é o grupo que mais terá aumento na idade mínima para aposentadoria. “Se você perguntar ao conjunto da classe trabalhadora, quem apoiou ou não o governo, todo mundo é contra”, disse.