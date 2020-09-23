Sindicatos acatam decisão do TST e greve dos Correios chega ao fim

Os sindicatos que representam os trabalhadores dos Correios decidiram acatar a decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho) e encerraram a greve que começou no dia 18 de agosto. A informação foi confirmada pela Fentect (Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares) à colunista do UOL Carla Araújo.

Correios: funcionários reclamam de falta de máscaras e álcool em gel Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O TST (Tribunal Superior do Trabalho) havia julgado na segunda-feira (21) que os funcionários dos Correios deveriam voltar a trabalhar a partir desta terça-feira (22), mas a federação dos trabalhadores negou acordo.

Após a decisão do TST, a direção da Fentect publicou informe aos sindicatos da categoria pedindo que os trabalhadores dos Correios continuassem em greve.

Segundo a colunista, o secretário da federação, Emerson Marinho, disse que agora o foco dos trabalhadores será tentar impedir a privatização da empresa.

Com a decisão dos sindicatos desta terça, a paralisação chega ao fim às 22h. Se os funcionários desrespeitassem o fim da greve, teriam de pagar multa diária de R$ 100 mil.

O julgamento da SFC (Seção Especializada em Dissídios Coletivos) considerou que não houve abusividade na greve, que começou no dia 18 de agosto. No entanto, os empregados terão que compensar metade dos dias paralisados, a outra metade será descontada de seus salários.