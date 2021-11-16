Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Sentimento no Senado é que desoneração é instrumento 'valiosíssimo', diz Bezerra
Folha de pagamento

Sentimento no Senado é que desoneração é instrumento 'valiosíssimo', diz Bezerra

Jair Bolsonaro anunciou na semana passada a prorrogação, por mais dois anos, da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam. O benefício acabaria neste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 nov 2021 às 15:52

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 15:52

Senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado
Senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), disse nesta terça-feira (16) que o "sentimento" no Senado é de que a desoneração da folha de pagamento é um "instrumento valiosíssimo para manter empregos". Ele indicou ambiente favorável à aprovação da medida no Senado Federal, embora reconheça que a prorrogação da política demandará "esforço fiscal adicional" do governo, devido à renúncia de receitas.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou na semana passada a prorrogação, por mais dois anos, da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam. O benefício acabaria neste ano.
A desoneração beneficia as empresas porque reduz os encargos trabalhistas que são pagos por elas. Hoje, essas empresas podem escolher: ou pagam 20% de contribuição previdenciária sobre os salários dos funcionários ou uma alíquota que vai de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto.
Congresso analisa a prorrogação do benefício na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Na quinta-feira, 11, o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG) apresentou parecer favorável a projeto de lei para estender a desoneração da folha até 2026.
Freitas disse ao Estadão/Broadcast que vai ajustar o texto para diminuir o prazo para dois anos, como sugeriu Bolsonaro. Caso o texto seja aprovado na CCJ da Câmara, a proposta pode ir direto para o Senado.

Veja Também

Polícia do Senado envia apuração preliminar sobre Alcolumbre à PGR

Partidos buscam Bolsonaro para turbinar bancadas, e presidente mira Senado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Jair Bolsonaro Senado Federal Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados