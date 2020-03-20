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Crise do coronavírus

Senado inicia sessão remota para votar calamidade pública

É a primeira vez que o Congresso fará reunião deliberativa pela internet. Medida é adotada para evitar infecção pela nova doença

Publicado em 20 de Março de 2020 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 12:36
Plenário do Senado Crédito: Alessandro Dantas/ Agência Senado
Senado iniciou a sessão remota que votará o decreto de calamidade pública no país devido ao coronavírus. É a primeira vez na história do Congresso que ocorre uma reunião deliberativa pela internet.
Presencialmente no Senado, estão o vice-presidente da Casa, Antonio Anastasia (PSD-MG), que preside a sessão, e o relator do decreto, Weverton Rocha (PDT-MA). O pedido foi feito pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para permitir aumento de gastos no combate ao novo coronavírus.

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e Prisco Bezerra (PDT-CE) foram diagnosticados com coronavírus e estão em quarentena, afastados dos trabalhos, inclusive da sessão remota.
Até quinta-feira, 19, os dados apontavam sete mortes pela covid-19 no Brasil. É a primeira vez que o Brasil entrará em estado de calamidade desde o início dos efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000. O decreto não depende de sanção presidencial e passará a ter força de lei, estabelecendo a calamidade pública até o fim deste ano.

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