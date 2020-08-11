Securitização é chave para avanço do mercado imobiliário, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a securitização será a chave para o crescimento do mercado imobiliário brasileiro e que a autoridade monetária quer reduzir burocracias nesse setor.

Em evento virtual organizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Campos Neto disse que o objetivo do BC sempre foi que crédito imobiliário migre para crédito livre. Ele lembrou que há entraves à portabilidade do crédito imobiliário e da expansão do home equity, que, segundo ele, tem potencial de R$ 500 bilhões.