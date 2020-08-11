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Banco Central

Securitização é chave para avanço do mercado imobiliário, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central ressaltou que a construção teve a recuperação mais rápida nos dados de confiança entre os setores da economia brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 18:03

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 18:03

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a securitização será a chave para o crescimento do mercado imobiliário brasileiro e que a autoridade monetária quer reduzir burocracias nesse setor.
Em evento virtual organizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Campos Neto disse que o objetivo do BC sempre foi que crédito imobiliário migre para crédito livre. Ele lembrou que há entraves à portabilidade do crédito imobiliário e da expansão do home equity, que, segundo ele, tem potencial de R$ 500 bilhões.
O presidente ressaltou que a construção teve a recuperação mais rápida nos dados de confiança entre os setores da economia brasileira. Segundo Campos Neto, as taxas de juros na concessão de crédito estão caindo no geral, mas há pequeno aumento do spread em alguns setores. " Entendemos que é importante manter canal de crédito funcionando", completou.

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