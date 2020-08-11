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Pandemia

BC: possibilidade de 2ª onda da Covid é principal risco nas economias centrais

De acordo com documento, os indicadores externos sobre o segundo trimestre não surpreenderam, mas sim evidenciaram que profundidade da crise atual só seria comparável com a Grande Depressão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 12:39

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 12:39

Coronavírus está trazendo impactos à economia
Coronavírus está trazendo impactos à economia Crédito: Freepik
Banco Central afirmou nesta terça-feira (11), por meio da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), que a possibilidade de uma segunda onda de contágio de Covid-19 é o principal risco para a recuperação das economias centrais. Essa seria a principal restrição a uma retomada plena da atividade nesses países.
Na semana passada, o colegiado reduziu a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 2,25% para 2,00% ao ano.
De acordo com o documento, os indicadores externos sobre o segundo trimestre não surpreenderam, mas sim evidenciaram que profundidade da crise atual só seria comparável com a Grande Depressão.
"Nesse contexto, apesar de alguns sinais promissores de retomada da atividade nas principais economias e de alguma moderação na volatilidade dos ativos financeiros, o ambiente para as economias emergentes segue desafiador", repetiu o BC. "Há alguns sinais promissores de recuperação que, contudo, se mostra incompleta: a forte retomada no consumo de bens não é acompanhada no setor de serviços", completou a ata.

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