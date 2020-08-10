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Taxa

Estimativa para Selic no fim de 2020 permanece em 2,00% ao ano no Focus do BC

Já a projeção para a Selic no fim de 2021 permaneceu em 3,00% ao ano, igual a quatro semanas atrás
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 12:11

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 12:11

Selic
Economistas mantêm projeções para a Taxa Selic Crédito: Fotoarena/Folhapress
Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2020. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira (10), que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 2,00% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar.
Já a projeção para a Selic no fim de 2021 permaneceu em 3,00% ao ano, igual a quatro semanas atrás. No caso de 2022, a projeção passou de 5,00% para 4,90%, ante 5,00% de um mês antes.
Para 2023, permaneceu em 6,00%, igual a quatro semanas atrás.
Na semana passada, ao cortar a Selic (a taxa básica da economia) de 2,25% para 2,00% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central avaliou que a conjuntura econômica continua a prescrever estímulo monetário extraordinariamente elevado, mas reconheceu que, devido a questões prudenciais e de estabilidade financeira, o espaço remanescente para utilização da política monetária, se houver, deve ser pequeno.

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TOP 5

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2020 permaneceu em 1,88% ao ano, mesmo patamar de um mês antes. No caso de 2021, passou de 2,25% ao ano para 2,00% ao ano, ante 2,38% de quatro semanas atrás.
A projeção para o fim de 2022 no Top 5 seguiu em 4,50%. Há um mês, também estava em 4,50%. No caso de 2023, permaneceu em 5,75%, como já estava quatro semanas antes.

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