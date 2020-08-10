Estimativa para Selic no fim de 2020 permanece em 2,00% ao ano no Focus do BC

Economistas mantêm projeções para a Taxa Selic Crédito: Fotoarena/Folhapress

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia ) no fim de 2020. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira (10), que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 2,00% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar.

Já a projeção para a Selic no fim de 2021 permaneceu em 3,00% ao ano, igual a quatro semanas atrás. No caso de 2022, a projeção passou de 5,00% para 4,90%, ante 5,00% de um mês antes.

Para 2023, permaneceu em 6,00%, igual a quatro semanas atrás.

Na semana passada, ao cortar a Selic (a taxa básica da economia) de 2,25% para 2,00% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central avaliou que a conjuntura econômica continua a prescrever estímulo monetário extraordinariamente elevado, mas reconheceu que, devido a questões prudenciais e de estabilidade financeira, o espaço remanescente para utilização da política monetária, se houver, deve ser pequeno.

TOP 5

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2020 permaneceu em 1,88% ao ano, mesmo patamar de um mês antes. No caso de 2021, passou de 2,25% ao ano para 2,00% ao ano, ante 2,38% de quatro semanas atrás.