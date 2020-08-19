Saída de dólar supera entrada em US$ 15,186 bi no ano até agosto, diz BC

A saída pelo canal financeiro neste ano até 14 de agosto foi de US$ 44,351 bilhões. Crédito: Pixabay

O fluxo cambial do ano até 14 de agosto ficou negativo em US$ 15,186 bilhões, informou nesta quarta-feira (19), o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 1,755 bilhão. Os dados anuais refletem, em grande parte, os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o fluxo de moeda estrangeira, em especial no mês de março.

A saída pelo canal financeiro neste ano até 14 de agosto foi de US$ 44,351 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 310,205 bilhões e de envios no total de US$ 354,556 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 14 de agosto ficou positivo em US$ 29,165 bilhões, com importações de US$ 95,505 bilhões e exportações de US$ 124,670 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 17,636 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 44,578 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 62,456 bilhões em outras entradas.

AGOSTO

Depois de encerrar julho com saídas líquidas de US$ 3,282 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 632 milhões em agosto até o dia 14. O período corresponde às duas primeiras semanas do mês.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,188 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 13,477 bilhões e de retiradas no total de US$ 14,664 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de agosto até o dia 14 é positivo em US$ 1,819 bilhão, com importações de US$ 4,321 bilhões e exportações de US$ 6,140 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 764 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,933 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 3,444 bilhões em outras entradas.

SEMANA

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 10 a 14 de agosto) para o Brasil ficou negativo em US$ 1,934 bilhão.

O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 2,162 bilhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 5,292 bilhões e de envios no total de US$ 7,453 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.