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Leilão do 5G

Reunião para deslanchar edital do leilão do 5G é cancelada

Procurada pelo Jornal Folha de São Paulo, a Anatel diz apenas que a reunião foi cancelada a pedido do conselheiro Emmanoel Campelo para ajuste de voto com os demais conselheiros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2021 às 16:06

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 16:06

Antenas de telefonia. 5G. Telecomunicações
Antenas de telefonia. 5G. Telecomunicações Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
A reunião extraordinária do conselho diretor da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), para a deliberação final do edital do 5G, que estava marcada para esta sexta-feira (10), foi cancelada. Segundo o órgão, o encontro deve ser remarcado para semana que vem.
Havia expectativa de uma apresentação de agenda positiva pelo governo, com fala do ministro das Comunicações, Fábio Faria, na sequência para o planejamento da publicação do edital na semana que vem.
Procurada pela reportagem, a Anatel diz apenas que a reunião foi cancelada a pedido do conselheiro Emmanoel Campelo para ajuste de voto com os demais conselheiros.
Quem acompanhou o atraso e depois o cancelamento da reunião diz que foi inesperado e aconteceu porque, momentos antes do encontro, um dos conselheiros parou de atender o telefone, quando os colegas ainda se comunicavam para falar das propostas e mapear as divergências antes da reunião.
Como se tratava de um caso de peso, o governo vinha pedindo para que se organizasse tudo com capricho, mas ficou o receio de que viria uma resistência.
O ministro vem dizendo há semanas que o edital sairia em breve e que o leilão certamente acontecerá em outubro, mas o cancelamento desta sexta deve atrasar ainda mais os planos.

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