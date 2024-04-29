Restituição do IR será paga primeiro a quem declarar até 5 de maio

SÃO PAULO - O contribuinte que quiser entrar no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024 precisa correr para enviar a sua declaração. A Receita Federal informou que o lote deverá contemplar quem encaminhar os dados até 5 de maio.

"Declarações que chegarem após 5 de maio, mesmo que os contribuintes sejam prioritários, certamente não estarão no primeiro lote", afirmou o órgão ao ser questionado pela Folha de S.Paulo.

Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

No ano passado, o primeiro lote foi constituído por pessoas que entregaram a declaração até 10 de maio e tinha apenas contribuintes com prioridade no recebimento. Quem não estava entre os prioritários passou a receber a restituição a partir do terceiro lote, dependendo da data de envio do IR e se não houve declaração retificadora.

A tendência neste ano é os dois primeiros lotes sejam restritos a quem tem prioridade. Desde 2023, porém, a Receita ampliou as regras que garantem prioridade aos cidadãos.

Veja abaixo qual é a ordem:

Idosos com 80 anos ou mais;

Idosos com 60 anos ou mais, e pessoa com deficiência e/ou doença grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério;

Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix;

Demais contribuintes.

A Receita deve liberar o primeiro lote para consulta em 24 de maio, uma semana antes do pagamento dos valores, previsto para 31 de maio, último dia para envio da declaração. Depois disso, serão mais quatro lotes, sempre no último dia útil do mês.

Veja o calendário de restituição do Imposto de Renda 2024

VEJA O CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2024

Primeiro lote: 31 de maio;

31 de maio; Segundo lote: 28 de junho;

28 de junho; Terceiro lote: 31 de julho;

31 de julho; Quarto lote: 30 de agosto;

30 de agosto; Quinto e último lote: 30 de setembro.

Mais de 19 milhões já entregaram a declaração até as 17h15 de domingo (28), sendo que 74,4% terão restituição de parte do valor que ficou retido pela Receita.

O número de contribuintes prioritários deve aumentar neste ano, já que a declaração pré-preenchida, que dá prioridade, está sendo usada por mais de 40% de quem prestou contas ao fisco até agora. No ano passado, o modelo foi adotado por 23,9%.