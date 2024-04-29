Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Restituição do IR será paga primeiro a quem declarar até 5 de maio
Prioridades

Restituição do IR será paga primeiro a quem declarar até 5 de maio

Tendência é que apenas contribuintes com prioridade entrem no primeiro lote; consulta sairá no dia 24
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2024 às 12:33

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 12:33

SÃO PAULO - O contribuinte que quiser entrar no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024 precisa correr para enviar a sua declaração. A Receita Federal informou que o lote deverá contemplar quem encaminhar os dados até 5 de maio.
"Declarações que chegarem após 5 de maio, mesmo que os contribuintes sejam prioritários, certamente não estarão no primeiro lote", afirmou o órgão ao ser questionado pela Folha de S.Paulo.
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
No ano passado, o primeiro lote foi constituído por pessoas que entregaram a declaração até 10 de maio e tinha apenas contribuintes com prioridade no recebimento. Quem não estava entre os prioritários passou a receber a restituição a partir do terceiro lote, dependendo da data de envio do IR e se não houve declaração retificadora.
A tendência neste ano é os dois primeiros lotes sejam restritos a quem tem prioridade. Desde 2023, porém, a Receita ampliou as regras que garantem prioridade aos cidadãos.
Veja abaixo qual é a ordem:
  • Idosos com 80 anos ou mais;
  • Idosos com 60 anos ou mais, e pessoa com deficiência e/ou doença grave;
  • Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério;
  • Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix;
  • Demais contribuintes.
A Receita deve liberar o primeiro lote para consulta em 24 de maio, uma semana antes do pagamento dos valores, previsto para 31 de maio, último dia para envio da declaração. Depois disso, serão mais quatro lotes, sempre no último dia útil do mês.
Veja o calendário de restituição do Imposto de Renda 2024
VEJA O CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2024
  • Primeiro lote: 31 de maio;
  • Segundo lote: 28 de junho;
  • Terceiro lote: 31 de julho;
  • Quarto lote: 30 de agosto;
  • Quinto e último lote: 30 de setembro.
Mais de 19 milhões já entregaram a declaração até as 17h15 de domingo (28), sendo que 74,4% terão restituição de parte do valor que ficou retido pela Receita.
O número de contribuintes prioritários deve aumentar neste ano, já que a declaração pré-preenchida, que dá prioridade, está sendo usada por mais de 40% de quem prestou contas ao fisco até agora. No ano passado, o modelo foi adotado por 23,9%.
O prazo de envio da declaração começou em 15 de março e vai até 31 de maio. Quem atrasar, terá de pagar uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.

LEIA MAIS SOBRE IMPOSTO DE RENDA

Veja como é a declaração do Imposto de Renda de quem é MEI

Salário, FGTS, férias e PLR devem ser declarados no Imposto de Renda

IR 2024: entenda o que leva o contribuinte a cair na malha fina

Como usar a declaração pré-preenchida no Imposto de Renda 2024

Imposto de Renda: 817 mil capixabas devem fazer a declaração em 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Receita Federal Imposto Agências Núcleo Declaração do Imposto de Renda Restituição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados