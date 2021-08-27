Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Reforma do IR evita que brasileiros ricos sejam tax-free, uma Suíça individual, diz Lira
Imposto de Renda

Reforma do IR evita que brasileiros ricos sejam tax-free, uma Suíça individual, diz Lira

O deputado defendeu a proposta de reforma do Imposto de Renda e disse que o Brasil precisa acabar com as distorções do sistema tributário

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 15:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 ago 2021 às 15:23
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), defendeu nesta sexta-feira (27) a proposta de reforma do Imposto de Renda e disse que o Brasil precisa acabar com as distorções do sistema tributário.
"Não queremos prejudicar ninguém, mas não podemos ter em cada brasileiro milionário, cada pessoa física, um 'tax-free' [isento de impostos], uma Suiça individual ambulante em cada pessoa rica no Brasil", afirmou, em referência ao país europeu conhecido por uma carga tributária pequena.
Lira participou de um encontro organizado pelo grupo empresarial Esfera Brasil, em São Paulo, ao lado do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do presidente da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), Isaac Sidney.
Lira abriu uma negociação com a oposição ao governo na Câmara. A taxação de dividendos é um dos pontos de consenso da proposta enviada pelo Ministério da Economia.
"Temos que diminuir a taxação das empresas e aumentar o desenvolvimento, os empregos. E justamente cobrar de quem ganha mais. O Brasil precisa acabar com essas distorções", disse. "A gente recebe muita reclamação por causa dos dividendos. É uma quebra de paradigmas no Brasil."
Na terça (24), em evento promovido pela XP Investimentos, o presidente da Câmara classificou a taxação de dividendos como a coisa "mais difícil do mundo" de se discutir no Brasil.
Inicialmente, os partidos de esquerda defendiam uma alíquota progressiva para taxação de dividendos. Com isso, empresas com lucro menor seriam menos tributadas. No entanto, algumas legendas passaram a concordar com a alíquota única de 20%.
Diante de uma plateia formada por empresários e investidores, Lira disse que o presidente Jair Bolsonaro é quem vem pautando o país. "Foi o voto impresso e agora é o 7 de setembro. Nunca se falou tanto de 7 de setembro. O humor das bolsas está de olho no risco do 7 de setembro. Não vai ter nada no 7 de setembro."
Apoiadores do presidente estão convocando para o Dia da Independência manifestações em apoio a ele.
As tensões criadas pelos ataques feitos por Bolsonaro a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não foram citadas no encontro desta sexta-feira. Todos mencionaram, porém, a existência de ruídos e a antecipação do processo eleitoral de 2022.
Segundo Lira, isso "machuca o país". Para Isaac Sidney, da Febraban, a economia está sendo contaminada por ruídos. "As expectativas não são geradas do nada, podem ter mais a ver com o futuro do que com o presente", disse. "Quanto mais anteciparmos o calendário eleitoral, pior será o ambiente de reformas.

Veja Também

É falso que diretor da PF tenha denunciado participação de Lula e STF em trama para matar Bolsonaro

STF forma maioria para manter lei de autonomia do Banco Central

“O impeachment é um remédio extremo”, afirma presidente do STF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Imposto de Renda Arthur Lira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados
Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados