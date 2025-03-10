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Tecnologia

Rede X tem instabilidade no Brasil e em outros países nesta segunda (10)

Reclamações ocorreram entre 6h41 e 7h11, e entre 10h41 e 11h37

Publicado em 10 de Março de 2025 às 13:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2025 às 13:49
SÃO PAULO - A rede social X (antigo Twitter) está com instabilidade na manhã desta segunda-feira (10) com os usuários reportando problemas para se conectar à plataforma no Brasil e em outros países como EUA, Alemanha e Japão.
No site Downdetector, que monitora falhas em aplicativos e sites, , houve dois picos de queixas no Brasil nesta manhã. Entre 6h41 e 7h11, os usuários reportavam dificuldades para acessar o X, sendo que o pico ocorreu às 6h56, com 4.332 informes.
Rede social X (antigo Twitter) tem instabilidade na manhã desta segunda-feira (10) Crédito: Reprodução/X
Às 10h41, a rede social voltou a apresentar instabilidade e 4.281 usuários reportaram problemas para acessar o X às 11h01. As queixas caíram a partir das 11h37.
Através do Downdetector, os usuários também reportaram suas reclamações em outros países como EUA, Itália, França, Reino Unido, Alemanha e Japão.
Nos EUA, houve 39.925 queixas às 11h05 (horário de Brasília), enquanto no Japão o pico foi de 91.673 às 6h57 (de Brasília). Os horários de alta nas queixas foram semelhantes ao ocorrido no Brasil.
Procurado, o X não respondeu até a publicação desta reportagem.
Nas redes sociais, os usuários que conseguiam se conectar ao X reclamavam da instabilidade, ironizando o fato de não terem onde reclamarem.

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