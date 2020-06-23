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Em 2020

Receita libera o maior lote de restituição de Imposto de Renda da história

Segundo a Receita Federal, serão pagos R$ 5,7 bilhões a cerca de 3,3 milhões contribuintes. O valor será depositado em 30 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 14:24

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 14:24

 A Receita Federal liberou a consulta para o segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2020 nesta terça-feira (23). O valor será depositado em 30 de junho, na conta bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. 
Contribuinte acessa o site da Receita Federal para fazer a declaração do Imposto de Renda
Contribuinte acessa o site da Receita Federal para fazer a declaração do Imposto de Renda Crédito: Divulgação
Este será o maior lote de restituições da história, com R$ 5,7 bilhões pagos a cerca de 3,3 milhões contribuintes. Deste total, cerca de R$ 3,9 bilhões serão pagos aos contribuintes com prioridade legal (idosos acima de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave e aqueles que têm o professorado como principal fonte de renda).
Como a Receita estendeu o prazo para a declaração do Imposto de Renda devido à pandemia de coronavírus, os lotes de restituição estão sendo entregues antes mesmo do final da entrega, em 30 de junho. Neste ano os lotes foram reduzidos de sete para cinco. O primeiro lote foi pago em 29 de maio.
A restituição ficará disponível no banco indicado na declaração durante um ano. Caso o contribuinte não faça o resgate nesse prazo, precisará solicitá-la no site, por meio do preenchimento do "Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição", ou diretamente no e-CAC, no serviço "Extrato do Processamento da DIRPF".
Até esta terça-feira, a Receita havia recebido mais de 21,6 milhões de declarações -são esperados 32 milhões de documentos para este ano.
Os contribuintes que perderem o prazo de entrega estarão sujeitos ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do total de imposto devido.

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