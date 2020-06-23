Receita libera o maior lote de restituição de Imposto de Renda da história

Contribuinte acessa o site da Receita Federal para fazer a declaração do Imposto de Renda Crédito: Divulgação

Este será o maior lote de restituições da história, com R$ 5,7 bilhões pagos a cerca de 3,3 milhões contribuintes. Deste total, cerca de R$ 3,9 bilhões serão pagos aos contribuintes com prioridade legal (idosos acima de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave e aqueles que têm o professorado como principal fonte de renda).

Como a Receita estendeu o prazo para a declaração do Imposto de Renda devido à pandemia de coronavírus, os lotes de restituição estão sendo entregues antes mesmo do final da entrega, em 30 de junho. Neste ano os lotes foram reduzidos de sete para cinco. O primeiro lote foi pago em 29 de maio.

A restituição ficará disponível no banco indicado na declaração durante um ano. Caso o contribuinte não faça o resgate nesse prazo, precisará solicitá-la no site, por meio do preenchimento do "Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição", ou diretamente no e-CAC, no serviço "Extrato do Processamento da DIRPF".

Até esta terça-feira, a Receita havia recebido mais de 21,6 milhões de declarações -são esperados 32 milhões de documentos para este ano.