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Receita fiscal da China tem queda de 10,8% no 1º semestre

Apesar de negativo, o resultado sinaliza melhora, uma vez que a receita nos primeiros cinco meses de 2020 tinha diminuído em ritmo mais forte, de 13,6%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 13:00

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 13:00

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Os gastos fiscais da China desaceleraram com mais força, mostrando queda anual de 5,8% no primeiro semestre Crédito: Pixabay
A receita fiscal da China recuou 10,8% no primeiro semestre ante igual período do ano passado, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (17), pelo Ministério de Finanças do país. Apesar de negativo, o resultado sinaliza melhora, uma vez que a receita nos primeiros cinco meses de 2020 tinha diminuído em ritmo mais forte, de 13,6%.
Apenas em junho, a receita avançou 3,2% na comparação anual, registrando o primeiro aumento este ano, à medida que a produção industrial se normalizou e as exportações cresceram, disse o ministério.
Já os gastos fiscais da China desaceleraram com mais força, mostrando queda anual de 5,8% no primeiro semestre, após caírem em ritmo mais contido entre janeiro e maio, de 2,9%.
O ministério também informou que o governo chinês emitiu 720 bilhões de yuans (US$ 103,01 bilhões) em bônus especiais do Tesouro destinados a combater os efeitos da crise de coronavírus.
O governo pretende concluir a emissão de mais 280 bilhões de yuans em bônus até o fim do mês.

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