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IR 2022

Receita deve abrir consulta a novo lote do Imposto de Renda na quarta (24)

A consulta ao quarto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda 2022 geralmente é liberada pela Receita Federal uma semana antes do pagamento dos valores, previsto para 31 de agosto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 ago 2022 às 10:31

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 10:31

CRISTIANE GERCINA

A Receita Federal deve abrir, na quarta-feira (24), a consulta ao quarto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda 2022. A consulta geralmente é liberada uma semana antes do pagamento dos valores, previsto para 31 de agosto.
Até agora, foram pagos três lotes de restituição, somando R$ 18,9 bilhões para 12,9 milhões de contribuintes. Segundo a Receita, a ordem dos pagamentos é definida pela data de transmissão da declaração, respeitadas as prioridades definidas em lei (idosos, contribuintes com doença grave ou deficiência física ou mental e professores).
Dinheiro: notas de R$ 50 reais
Dinheiro: notas de R$ 50 reais Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
A consulta é feita pela internet, por meio do portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal), ou no próprio site da Receita Federal. Também é possível consultar pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para celular ou tablet. No e-CAC, é preciso informar a senha do gov.br. No site, o cidadão digita seu CPF, data de nascimento e demais dados solicitados.

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