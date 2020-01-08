Receita abre consulta a lote residual do Imposto de Renda

A partir das 9 horas desta quarta-feira (8), estará disponível para consulta o lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2019 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

AGÊNCIA BRASIL - A Receita Federal abre nesta quarta-feira (8) consulta a lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de janeiro. Ao todo, serão desembolsados R$ 725 milhões para declarações de 2008 a 2019, beneficiando 185.891 contribuintes que estavam na malha fina, mas regularizaram as pendências com o Fisco.

A lista com os nomes estará disponível a partir das 9h no site da Receita na internet. A consulta também pode ser feita pelo Receitafone, no número 146. A Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones, que permite o acompanhamento das restituições.

As restituições terão correção de 4,77%, para o lote de 2019, a 113,05%, para o lote de 2008. Em todos os casos, os índices têm como base a taxa Selic (juros básicos da economia) acumulada entre a entrega da declaração até este mês.