Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • 'Raspadinha' está de volta: governo autoriza Caixa a retomar Lotex
Busca por receita

'Raspadinha' está de volta: governo autoriza Caixa a retomar Lotex

Portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 dez 2023 às 12:03

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 12:03

BRASÍLIA - O Ministério da Fazenda autorizou a Caixa Econômica Federal a retomar a Lotex (Loteria Instantânea Exclusiva) — popularmente conhecida como "raspadinha".
A medida assinada pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta quinta-feira (28).
Apostadores fazem filas em casas lotéricas de Brasília
Apostadores fazem filas em casas lotéricas de Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
De acordo com a portaria, a autorização tem caráter transitório pelo prazo de 24 meses (dois anos), contado a partir da primeira emissão de bilhetes do produto lotérico em meio físico ou digital.
O prazo poderá ser prorrogado até o início da execução pelo operador vencedor do processo licitatório da concessão.
A Lotex é a modalidade lotérica na qual o apostador sabe se ganhou algum prêmio imediatamente, sem a necessidade de aguardar o sorteio ou a apuração do concurso lotérico.
As loterias constituem uma importante fonte de recursos para a União. A retomada da Lotex faz parte do plano do governo Lula (PT) de aumentar a arrecadação para perseguir a meta de perseguir o déficit zero em 2024.

Veja Também

Loteria Capixaba: regras para uso do dinheiro de apostas são aprovadas

Mega-Sena: sortudos do ES 'batem na trave' e faturam quase R$ 24 mil

Sortudo de Aracruz resgata prêmio de R$ 50 milhões da Mega-Sena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal loterias Agências Núcleo Ministério da Fazenda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados