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Impactos Covid-19

Prova de vida do INSS continuará dispensada até abril

A obrigatoriedade do recadastramento e liberação dos segurados da exigência da renovação está suspensa desde março do ano passado devido à pandemia de Covid-19

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 fev 2021 às 16:10
Perícia no INSS
A obrigatoriedade do recadastramento está suspensa desde março do ano passado devido à pandemia de Covid-19. Crédito: Fernando Madeira
Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) permanecerão dispensados da prova de vida até o final de abril.
A prorrogação da liberação dos segurados da exigência da renovação de senha, que valeria até este mês, foi divulgada nesta terça-feira (23) pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal, durante o lançamento da ampliação do projeto de fé vida digital.
"Nós estamos prorrogando por mais 60 dias a desnecessidade da prova de vida", disse o secretário. "É uma medida importante para dar tranquilidade a aposentados e pensionistas."
O INSS confirmou à reportagem que a exigência será dispensada para as próximas duas competências, que são março e abril. Nesses dois meses, portanto, os beneficiários não precisam realizar o recadastramento na rede bancária.
Como os efeitos de cada competência ocorrem no mês seguinte, o INSS não deverá suspender pagamentos de benefícios por falta de prova de vida até, pelo menos, maio deste ano.
A obrigatoriedade do recadastramento está suspensa desde março do ano passado devido à pandemia de Covid-19.
Segurados que já estavam em atraso com a prova de vida em fevereiro de 2019 e, por isso, tiveram seus benefícios suspensos, podem procurar a agência bancária onde recebem os pagamentos para realizar a renovação de senha. Caso os créditos já tenham sido cancelados, ainda será possível pedir a renovação ao INSS. Informações podem ser obtidas pelo telefone 135.

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A rede bancária permanece realizando a renovação de senha dos beneficiários que quiserem fazer o procedimento. Alguns estabelecimentos oferecem o serviço pela internet.
Quem preferir pode ir à agência bancária, mas a recomendação das autoridades em saúde é para que as pessoas evitem deslocamentos desnecessários diante da alta taxa de transmissão do novo coronavírus na maior parte do país.

PROVA DE VIDA DIGITAL

O INSS está convocando 5,3 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios para fazer a prova de vida digital. O procedimento, lançado no ano passado, foi ampliado e, a partir desta terça-feira (23), deve ser feito pelo aplicativo meu gov.br. No entanto, ainda se trata de um projeto-piloto.
A convocação dos segurados elegíveis para participar da fé de vida digital está sendo feita por meio de mensagens enviadas por SMS ou email. Também há, ao acessar o Meu INSS, uma mensagem para que o segurado faça o procedimento, caso ele esteja com a prova de vida pendente.
O INSS afirmou que o segurado que não fizer a prova de vida digital não terá o benefício cortado.

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