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Ministério da Economia

Prorrogação de auxílio emergencial é assunto para Guedes, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro também evitou comentar sobre quando irá sancionar o pacote de socorro a Estados e municípios aprovado no Congresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 17:17

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 17:17

O presidente da República, Jair Bolsonaro, faz Pronunciamento no Palácio do Planalto
O presidente da República, Jair Bolsonaro, faz Pronunciamento no Palácio do Planalto Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
O  presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 12, que a possibilidade da prorrogação do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia de Covid-19 é assunto para o Ministério da Economia. "Quem fala sobre Economia (prorrogação do auxílio) é o Paulo Guedes. Cada R$ 600 (a mais) significam R$ 30 bilhões (de gastos)", disse Bolsonaro a jornalistas no momento em que ele esteve na rampa do Palácio do Planalto.
Ele evitou comentar sobre quando irá sancionar o pacote de socorro a Estados e municípios aprovado no Congresso e se irá vetar ou não a permissão para reajuste salarial a várias categorias de funcionários públicos que teriam salários congelados até o final de 2021.
A suspensão dos reajustes seria a contrapartida de governos para receberem os recursos, um total de R$ 60 bilhões do Tesouro, além da suspensão da dívida. Durante a tramitação da proposta no Congresso, no entanto, alguns setores foram excluídos do congelamento de salários.
Indagado sobre como avaliava o fato de o ministro da Saúde, Nelson Teich, ter sido informado pela imprensa da edição do decreto presidencial para que mais áreas - como salões de beleza, barbeiros e academias - fossem consideradas essenciais e autorizadas a funcionar durante a pandemia, Bolsonaro respondeu apenas que essa "ampliação é competência minha e do Executivo".
O presidente reafirmou que Estados e municípios que não quiserem cumprir a medida deverão buscar suporte na justiça ou no Congresso, por meio de um projeto.

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