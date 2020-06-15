Projeto no Senado quer ampliar empréstimos do Fies para alunos de classe média

Para participar do novo programa, as universidades estão proibidas de demitir ou reduzir os salários Crédito: Marcelo Casal Jr.

Para ter direito ao programa, o candidato não poderá ter diploma de ensino superior e nem recebido previamente algum benefício do Fies. No plano emergencial, o limite aceito de renda familiar é ampliado de três salários mínimos (R$ 3.135) para 12 (R$ 12 540), e também contempla alunos com dívidas anteriores e com bolsas de estudo parciais, de 50% ou 25%, pelo Programa Universidade para Todos (Prouni).

O senador justificou a proposta pela taxa de inadimplência provocada pela crise do novo coronavírus, que chegou a crescer até 72% em abril para universidades da rede privada. O texto também aponta para uma taxa de evasão escolar com aumento de 32,5% no mesmo período.

Para participar do novo programa, as universidades estão proibidas de demitir ou reduzir os salários de funcionários e professores durante o período de calamidade pública. Já o aluno precisa ter pontuação igual ou superior a 3 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

COMO SERÁ O JUROS DO EMPRÉSTIMO

- Renda mensal entre um e três salários mínimos: taxa de 0,5% ao ano;

- Renda mensal entre quatro e sete salários mínimos: taxa de 1% ao ano;

- Renda mensal entre oito e 12 salários mínimos:taxa Selic, acrescida de 2% ao ano.

QUANTO TEMPO O ALUNO TERÁ PARA PAGAR: