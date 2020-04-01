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Crescimento

Produção industrial sobe 0,5% em fevereiro ante janeiro, revela IBGE

Resultado foi antes da crise do coronavírus começar a afetar a economia brasileira. Em relação ao mesmo período do ano passado, desempenho foi 0,4% menor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 10:20

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 10:20

Data: 10/03/2020 - Produção de aço. Foto: Instituto Aço Brasil
Indústria começa a ser afetada pela crise do coronavírus Crédito: Instituto Aço Brasil
A produção industrial cresceu 0,5% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta quarta-feira, dia 1º, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Resultado foi de antes da crise do coronavírus começar a afetar a economia brasileira.
Em relação a fevereiro de 2019, a produção caiu 0,4%, também acima das projeções, que eram todas negativas, variando de uma queda de 4,8% a um recuo de 0,9%, com mediana de -2,4%.
Com o resultado de fevereiro, a indústria acumula queda de 0,6% no ano de 2020. Em 12 meses, a produção acumula queda de 1,2%, segundo o IBGE. O índice de Média Móvel Trimestral da indústria registrou alta de 0,2% em fevereiro.

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