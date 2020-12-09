Produção industrial cresce em 8 locais em outubro ante setembro, revela IBGE

Indústria de recapagem de pneus para carretas e caminhões Crédito: Celio Messias/Uaifoto/Folhapress

A produção industrial cresceu em 8 dos 15 locais pesquisados na passagem de setembro para outubro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (9).

Em São Paulo, maior parque industrial do país, houve um avanço de 0,5%. Os demais aumentos ocorreram no Paraná (3,4%), Pernambuco (2,9%), Santa Catarina (2,8%), região Nordeste (1,7%), Mato Grosso (1,1%), Ceará (0,5%) e Minas Gerais (0,4%).

Houve estabilidade na produção industrial do Rio Grande do Sul (0,0%) e perdas no Rio de Janeiro (-3,9%), Goiás (-3,2%), Espírito Santo (-1,8%), Pará (-1,8%), Amazonas (-1,1%) e Bahia (-0,1%).

Na média global, a indústria nacional avançou 1,1% em outubro ante setembro.

Na comparação anual, a produção industrial avançou em 9 dos 15 locais pesquisados em outubro de 2020 ante outubro de 2019. O IBGE lembra que o mês de outubro de 2020 teve dois dias úteis a menos que outubro de 2019. A despeito da contribuição negativa do efeito-calendário, houve avanços em Santa Catarina (7,6%), Pernambuco (7,2%), Ceará (6,1%), Amazonas (5,2%), Pará (4,9%), Paraná (4,8%), Rio Grande do Sul (2,6%), São Paulo (2,1%) e Minas Gerais (1,4%).

Na direção oposta, a produção caiu no Mato Grosso (-11,7%), Goiás (-9,6%), Espírito Santo (-7,6%), Bahia (-6,5%), Rio de Janeiro (-5,6%) e Região Nordeste (-0,2%).