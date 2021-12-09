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Queda nacional

Produção industrial cai puxada por cinco estados, diz IBGE

A queda não foi maior porque nove dos 15 locais pesquisados tiveram alta na produção, com destaque para Nordeste (5,1%), Mato Grosso (4,8%) e Ceará (4,1%)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 dez 2021 às 12:36

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 12:36

Tese de que para o Brasil crescer bastaria concentrar esforços em serviços, e esquecer a indústria, não se sustenta
A queda nacional não foi maior porque nove dos 15 locais pesquisados tiveram alta na produção no período. Crédito: Fanjianhua/ Freepik
Cinco estados foram os responsáveis pela queda de 0,6% da produção da indústria nacional na passagem de setembro para outubro deste ano, entre eles São Paulo, maior parque industrial do país, com um recuo de 3,1%. Os outros locais foram Santa Catarina (-4,7%), Pará (-4,2%), Minas Gerais (-3,9%) e Espírito Santo (-1%). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (9), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A queda nacional não foi maior porque nove dos 15 locais pesquisados tiveram alta na produção no período, com destaque para Nordeste (5,1%), Mato Grosso (4,8%) e Ceará (4,1%). Goiás manteve-se estável.
Na comparação com outubro de 2020, 13 dos 15 locais pesquisados tiveram recuo, sendo os maiores deles observados no Pará (-14,2%), Santa Catarina (-12,5%), São Paulo (-12,3%) e Amazonas (-11,9%). Rio de Janeiro e Espírito Santo foram os únicos estados com alta, respectivamente de 6,6% e 6,1%.

EM ALTA

No acumulado do ano, dez dos 15 locais analisados tiveram alta, com destaque para Santa Catarina (13,8%), Minas Gerais (12%) e Paraná (11,2%). Dos cinco locais em queda, Bahia apresentou a maior retração: -13,1%.
Altas em dez dos 15 locais também foram registradas no acumulado de 12 meses, também com destaque para Santa Catarina (13,9%), Minas Gerais (11,9%) e Paraná (12%). E a Bahia, mais uma vez, teve a maior queda (-10,8%), entre os cinco locais com perda na produção.

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