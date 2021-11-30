Produção e vendas de químicos sobem 5% em outubro 2021, segundo dados da Abiquim Crédito: Mauro Zafalon /Folhapress

A produção e as vendas de produtos químicos de uso industrial subiram em outubro, na comparação com setembro. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), o índice de produção avançou 5,51%, enquanto o de vendas internas teve elevação de 4,97%.

A demanda local, medida pela variável consumo aparente nacional (CAN), teve alta de 0,4% e o índice de utilização da capacidade instalada registrou o patamar de 73% de taxa de ocupação das instalações. No que se refere ao índice de preços, a variável teve a terceira elevação consecutiva, com alta de 4,93% em outubro, pressionado pelo mercado internacional e por altas de custos de matérias-primas e insumos básicos.

De acordo com a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, os resultados do segmento de produtos químicos de uso industrial nos últimos 30 anos revelam a existência de diversas oportunidades criadas pelo mercado e pelo crescimento da demanda.

"Essas oportunidades poderiam ter sido convertidas em investimento e em crescimento, gerando valor e renda para o Brasil , mas, infelizmente, quem se beneficiou dessa alta foram as importações, que cresceram expressivamente. Neste ano, o setor deve registrar recorde histórico de déficit na balança comercial, superior a US$ 40 bilhões", afirma.

A demanda química teve crescimento médio anual de 3% entre 1990 e 2020, enquanto a produção interna subiu 1,5% ao ano, metade do crescimento anual do CAN, e as importações cresceram 9,5% ao ano. Nos últimos dois anos de observação, a taxa de crescimento do CAN ficou três vezes acima da taxa média histórica.

"A pandemia tem mostrado ao mundo quão importante é ser autossuficiente na produção de produtos estratégicos, básicos e essenciais, como os utilizados na área de saúde e alimentação, sem depender de outros países", diz Fátima.

Segundo ela, o Brasil é competitivo na produção agrícola, mas depende de insumos químicos importados e acaba correndo riscos por conta dessa elevada dependência, como a que vem sendo observada atualmente com a China e com a Rússia, que ameaçam reduzir as vendas de fertilizantes para o mundo, podendo afetar a agricultura brasileira.

A executiva da Abiquim explica que os segmentos mais expostos ao mercado internacional como o químico, não têm conseguido competir.