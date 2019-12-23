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Produção de petróleo ultrapassa marca de 3 milhões de barris por dia

O anterior era a média diária de 2,989 milhões de barris de óleo, registrada no mês de agosto, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 16:09

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 16:09

Plataforma P-58 é a maior produtora de petróleo do litoral capixaba Crédito: Divulgação/Agência Petrobras
A produção nacional de petróleo ultrapassou a marca de 3 milhões de barris por dia, pela primeira vez. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira (23) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a média de produção de 3,09 milhões de barris de óleo por dia foi atingida no mês de novembro.
O recorde anterior era a média diária de 2,989 milhões de barris de óleo, registrada no mês de agosto, de acordo com a ANP.
A produção de petróleo em novembro deste ano foi 4,3% superior à registrada em outubro e 20,4% maior do que a observada em novembro de 2018.
Já a produção de gás natural em novembro chegou a 137 milhões de metros cúbicos por dia, 3,8% a mais do que em outubro e 21,6% superior à produção de novembro do ano passado.

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A produção diária do pré-sal atingiu uma média de 2,061 milhões de barris de petróleo, 66,7% do total nacional, e 83,7 milhões de metros cúbicos de gás natural, 61,1% do total do país.
Somando-se o petróleo e o gás natural, a produção total do país - pré-sal, pós-sal e terra - chegou a 3,95 milhões de barris de óleo equivalente, dos quais 2,588 milhões, 65,5% do total, foram obtidos em poços do pré-sal.
Com informações de Agência Brasil.

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