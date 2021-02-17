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Melhorias na produção

Produção de petróleo em janeiro tem alta de 5,26% ante dezembro, diz ANP

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, foi alcançada uma média de aproximadamente 2,870 milhões de barris por dia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2021 às 18:06

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:06

Plataforma de petróleo
Já a produção de gás natural cresceu 7,36%, atingindo uma média de aproximadamente 136,327 milhões de metros cúbicos por dia.  Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem/ Agência Petrobras
A produção nacional de petróleo em janeiro registrou um aumento de 5,26% em relação a dezembro de 2020, alcançando uma média de aproximadamente 2,870 milhões de barris por dia, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Já a produção de gás natural cresceu 7,36%, atingindo uma média de aproximadamente 136,327 milhões de metros cúbicos por dia
Segundo a ANP, a alta foi impulsionada pelo aumento de 30% na produção do campo de Búzios, que atingiu, em janeiro de 2021, a marca 643,5 mil barris de óleo equivalente por dia.
Somadas, as produções dos campos de Tupi e Búzios, ambos no pré-sal da bacia de Santos, ultrapassaram 50% da produção nacional.
Produção de petróleo em janeiro tem alta de 5,26% ante dezembro, diz ANPCom isso, a produção do pré-sal voltou a superar 70% do total nacional em barris de óleo equivalente (petróleo e gás natural).

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