Mercado financeiro prevê Selic em 3,75% ao ano no fim de 2021

Juros em baixa atraem mais investimentos Crédito: Divulgação

Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2021. O Relatório de Mercado Focus, do Banco Central , trouxe nesta quarta-feira, 17, que a mediana das previsões para a Selic neste ano foi de 3,50% para 3,75% ao ano. Há um mês, estava em 3,25%.

No caso de 2022, a projeção permaneceu em 5,00% ao ano, ante 4,75% de mês antes. Para 2023, seguiu em 6,00%, mesmo patamar de quatro semanas atrás. Para 2024, permaneceu em 6,00%, igual a um mês atrás.

Em janeiro, ao manter a Selic em 2,00% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central preparou o terreno para possível elevação dos juros em 2021. Isso porque a instituição deu fim ao chamado forward guidance (ou prescrição futura, na tradução do inglês).

Adotado em agosto de 2020, o forward guidance era uma indicação técnica do BC de que não pretendia elevar os juros se a inflação seguisse sob controle e o risco fiscal não se alterasse.