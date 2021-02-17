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Juros mais altos

Mercado financeiro prevê Selic em 3,75% ao ano no fim de 2021

Expectativa era de aumentar para 3,5% ao ano, mas condições da economia e inflação alta contribuem para mudanças nas projeções
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2021 às 13:42

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 13:42

Juros em baixa atraem mais investimentos
Juros em baixa atraem mais investimentos Crédito: Divulgação
Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2021. O Relatório de Mercado Focus, do Banco Central, trouxe nesta quarta-feira, 17, que a mediana das previsões para a Selic neste ano foi de 3,50% para 3,75% ao ano. Há um mês, estava em 3,25%.
No caso de 2022, a projeção permaneceu em 5,00% ao ano, ante 4,75% de mês antes. Para 2023, seguiu em 6,00%, mesmo patamar de quatro semanas atrás. Para 2024, permaneceu em 6,00%, igual a um mês atrás.
Em janeiro, ao manter a Selic em 2,00% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central preparou o terreno para possível elevação dos juros em 2021. Isso porque a instituição deu fim ao chamado forward guidance (ou prescrição futura, na tradução do inglês).

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Adotado em agosto de 2020, o forward guidance era uma indicação técnica do BC de que não pretendia elevar os juros se a inflação seguisse sob controle e o risco fiscal não se alterasse.
O problema é que, nos últimos meses, a inflação ao consumidor está mais salgada, puxada por aumentos de preços em itens como alimentos e energia.

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