Dólar segue alta externa com sinais de fortalecimento da economia dos EUA

O dólar desacelerou a alta frente o real, acompanhando o ajuste frente o peso mexicano, que perdeu força também no período da tarde desta quarta-feira (17). O gerente da mesa de câmbio da Tullet Prebon Brasil, Italo Abucater, afirma que o mercado de câmbio local acompanha a valorização do dólar no exterior, após novos dados americanos hoje ampliarem os sinais de fortalecimento da economia americana.