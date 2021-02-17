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Mercado Financeiro

Dólar segue alta externa com sinais de fortalecimento da economia dos EUA

Às 14 horas desta quarta-feira (17) o dólar à vista subia 0,63%, a R$ 5,4079, após mínima a R$ 5,3909 (+0,31%) e máxima, a R$ 5,4329 (+1,09%)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2021 às 14:32

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 14:32

dólar
O dólar à vista subia 0,63%, a R$ 5,4079, após mínima a R$ 5,3909 (+0,31%) e máxima, a R$ 5,4329 (+1,09%). Crédito: jcomp/ freepik
O dólar desacelerou a alta frente o real, acompanhando o ajuste frente o peso mexicano, que perdeu força também no período da tarde desta quarta-feira (17). O gerente da mesa de câmbio da Tullet Prebon Brasil, Italo Abucater, afirma que o mercado de câmbio local acompanha a valorização do dólar no exterior, após novos dados americanos hoje ampliarem os sinais de fortalecimento da economia americana.
Os pares do real estão todos negativos ante o dólar também, observa.
Às 14 horas, o dólar à vista subia 0,63%, a R$ 5,4079, após mínima a R$ 5,3909 (+0,31%) e máxima, a R$ 5,4329 (+1,09%).
O dólar era cotado a 20,1872 pesos mexicanos, ante 20,1838 pesos mexicanos no fim da tarde de ontem.

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