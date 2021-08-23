Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Privatização dos Correios é uma "ameaça", diz executiva do AliExpress
E-commerce

Privatização dos Correios é uma "ameaça", diz executiva do AliExpress

A gerente comercial do AliExpress, Viviane Almeida também afirmou que, a e-commerce  se move rapidamente para não ficar dependente apenas desse parceiro logístico

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 14:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2021 às 14:37
e-commerce comercio internet compras online
A gerente comercial do AliExpress, Viviane Almeida afirma que a privatização "é uma ameaça que temos há muito tempo; é um ponto de atenção". Crédito: Pixabay
O risco de algum concorrente ficar com os Correios, em um eventual processo de privatização da estatal, não é uma novidade no caminho da atuação das empresas de e-commerce do País, afirmou nesta segunda-feira (23), a gerente comercial do AliExpress, Viviane Almeida. "É ameaça que temos há muito tempo; é um ponto de atenção", disse.
Quanto ao interesse da empresa chinesa no ativo, ela diz "não ter informação".
No entanto, ela garante que o AliExpress se move rapidamente para não ficar dependente apenas desse parceiro logístico. "Na evolução do projeto, em curtíssimo prazo, vamos colocar outros parceiros logísticos", comentou.
O diretor de "Local to Local" da companhia, Yaman Alpata, afirma que a empresa investe fortemente para ampliar sua malha logística no País, tendo o plano de abrir um centro de distribuição próprio o mais rápido possível.
Como parceiros financeiros, além da carteira virtual Alipay, também do grupo Alibaba, o AliExpress tem a Stone para processar pagamentos e o BTG para ajudar na validação de novos lojistas virtuais, já que a plataforma exige ao menos que esses vendedores sejam formalizados com CNPJ.
Sobre críticas da concorrência a "plataformas chinesas" pela falta de emissão de notas e produtos falsificados, Alpata afirma que o AliExpress segue as regras dos mercados em que atua e tem medidas para combater a presença de produtos ilegais em seu comércio eletrônico. "Devem ter se referido a outra empresa chinesa. Cada um deve olhar a sua plataforma", disse Alpata.

PROJETO ESTÁ NO CONGRESSO

Numa vitória para a agenda de privatizações do governo Bolsonaro e sob críticas da oposição, a Câmara dos Deputados aprovou no início do mês o projeto de lei que abre caminho para a venda dos Correios. Com o aval do Congresso, o governo planeja fazer o leilão da estatal no primeiro semestre de 2022 e se desfazer de 100% da empresa. O texto ainda precisa passar por votação no Senado.
Para justificar a privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que tem mais de 90 mil empregados e foi criada em 1969, o governo afirma que há uma incerteza quanto à autossuficiência e capacidade de investimentos futuros da companhia.
Na avaliação do Executivo, isso reforça a necessidade da privatização para evitar que os cofres públicos sejam responsáveis por investimentos de R$ 2 bilhões ao ano.

Veja Também

Mercado Livre anuncia novos armazéns e diz não estar interessada nos Correios

Mais uma vez: a quem interessa a privatização dos Correios?

Fraudes on-line: saiba como evitar golpes em compras internacionais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Correios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados