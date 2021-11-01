Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • PRF dispersou caminhoneiros que tentavam bloquear entrada no Porto de Capuaba
Tentativa de greve

PRF dispersou caminhoneiros que tentavam bloquear entrada no Porto de Capuaba

Grupo tenta mobilizar paralisação nacional, mas movimento tem sido dispersado pelas autoridades. Categoria reclama de aumento no preço dos combustíveis
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 nov 2021 às 10:41

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 10:41

SÃO PAULO - O Ministério da Infraestrutura informou que "não há registro de nenhuma ocorrência de bloqueio parcial ou total em rodovias federais ou pontos logísticos estratégicos" por parte do movimento dos caminhoneiros autônomos.
O boletim foi divulgado pela pasta às 6h desta segunda (1). Uma decisão da Justiça proibiu o bloqueio de estradas por parte da categoria em protestos previstos, motivados pelo descontentamento com os aumentos dos combustíveis e com as propostas do governo para o setor.

Veja Também

Bolsonaro anuncia auxílio para caminhoneiros para compensar alta do diesel

Algumas tentativas de bloqueio foram dispersadas pela Polícia Rodoviária Federal no Porto de Capuaba (ES). O ministério diz que as operações estão normais em todos os portos.
Uma operação da PRF na BR-116, próximo a Pindamonhangaba (SP), liberou um grupo de caminhoneiros que não se sentiam com segurança para deixar o local.
Também não foi registrada nenhuma ocorrência em centros de distribuição de combustíveis.
A pasta informou que o efetivo da PRF segue em operação nos 26 Estados e no Distrito Federal. São 29 liminares na Justiça contra bloqueio de rodovias, refinarias e portos contemplando 20 estados.
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
Polícia Rodoviária Federal tenta impedir bloqueio das estradas Crédito: Carlos Alberto Silva

Veja Também

Rodovias do país operam sem bloqueios de caminhoneiros, diz ministério

Justiça proíbe bloqueio de estradas federais por caminhoneiros em 6 estados

Caminhoneiros do ES criam cooperativas para enfrentar alta do diesel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados